Що приготувати з фаршу, крім котлет, – добірка простих рецептів

Фарш – це не тільки котлети, тефтелі або фрикадельки, він може бути головним інгредієнтом не менш головної національної страви. Наприклад, литовських цепелінів.
Усе, що нижче, – це прості рецепти, з ними впорається кожен. Звісно, буде набагато краще, якщо фарш ви зробите самостійно.
Рецепт м'ясного рулету keto_girl_evgenia підійде для тих, хто стежить за фігурою. Для нього потрібний домашній майонез. Якщо його немає, використовуйте натуральний підсолений йогурт.
М'ясні ватрушки за рецептом chef_pandos готуються з курячого фаршу. Крім фаршу, в заливний пиріг від el3chka_recept потрібно трохи твердого сиру.
Рулет з фаршем та сулугуні
Інгредієнти:
- сулугуні – 150 г;
- яйця – 3 шт.;
- майонез – 120 г;
- сіль, перець, спеції.
Начинка:
- фарш – 300-350 г;
- яйце;
- сулугуні – 50 г;
- сіль, перець, спеції.
Як приготувати:
- Сир натерти, додати яйця, майонез, сіль, перець та ретельно перемішати.
- Викласти промазаний олією пергамент, надати тісту форму прямокутника.
- Випікати за температури 180 градусів 15 хвилин.
- У цей час обсмажити фарш. Додати сіль, перець та спеції. Можна додати трохи цибулі.
- Змішати фарш з яйцем і тертим сиром. Викласти на готовий корж. Акуратно згорнути в рулет. Розмістити на деко швом вниз. Випікати ще 15 хвилин.
У ситну гречку по-купецьки теж потрібен фарш, рецепт страви тут.
Простий заливний пиріг
Інгредієнти:
- яйця – 3 шт.;
- сметана-200 г;
- борошно – 150 г;
- дрібка солі;
- розпушувач – 0,5 ч. л.
Начинка:
- фарш – 400 г;
- цибуля, морква – по 1 шт.;
- томатна паста – 1 ст. л.;
- сир – 80 г;
- сіль та спеції.
Як приготувати:
- Змішати всі інгредієнти для тіста.
- Для начинки обсмажити фарш з морквою, цибулею, томатною пастою, сіллю та спеціями.
- Форму застрелити пергаментом, вилити третину тіста, потім викласти фарш, зверху – натертий сир та залити тістом. Посипати кунжутом.
- Випікати в розігрітій духовці 30-40 хвилин за температурі 170-180 градусів.
Обов'язково спробуйте зробити самсу, для неї потрібна картопля та курячий фарш.
М'ясні ватрушки
Інгредієнти:
- курячий фарш – 400 г;
- сир – 150 г;
- борошно – 200 г;
- яйце, цибуля – по 1 шт.;
- петрушка;
- натуральний йогурт – 100 г;
- сіль, перець, спеції.
Як приготувати:⠀
- Цибулю порізати дрібно. Сир натерти.
- З'єднати фарш, цибулю, 50 г сиру, яйце, йогурт. Посолити, поперчити, додати спеції. Ретельно перемішати.
- Додати борошно та перемішати ложкою. Вийде не дуже щільне тісто.
- Деко застелити пергаментним папером. Вологими руками з тіста сформувати кульки, викласти на деко, зробити поглиблення. Відправити в духовку на 15-20 хвилин за 180 градусів.
- За 15-20 хвилин дістати деко, в поглиблення покласти листя петрушки та сир. Готувати ще 5 хвилин.
Фаршем можна начинити болгарський перець. Цей мексиканський рецепт підійде для тих, хто народився під сузір'ям Лева.