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Що приготувати з фаршу, крім котлет, – добірка простих рецептів

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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26 травня, 17:15
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Яким буде фарш – курячим, свинячим або асорті – не має значення. Можна приготувати заливний пиріг, м'ясні ватрушки та рулети із сулугуні
Рецепти страв з фаршем
Рецепти страв з фаршем / Фото: Колаж: Сьогодні

Фарш – це не тільки котлети, тефтелі або фрикадельки, він може бути головним інгредієнтом не менш головної національної страви. Наприклад, литовських цепелінів.

Усе, що нижче, – це прості рецепти, з ними впорається кожен. Звісно, буде набагато краще, якщо фарш ви зробите самостійно.

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Рецепт м'ясного рулету keto_girl_evgenia підійде для тих, хто стежить за фігурою. Для нього потрібний домашній майонез. Якщо його немає, використовуйте натуральний підсолений йогурт.

М'ясні ватрушки за рецептом chef_pandos готуються з курячого фаршу. Крім фаршу, в заливний пиріг від el3chka_recept потрібно трохи твердого сиру.

Рулет з фаршем та сулугуні

Рулет з фаршем та сулугуні
Рулет з фаршем та сулугуні

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Інгредієнти:

  • сулугуні – 150 г;
  • яйця – 3 шт.;
  • майонез – 120 г;
  • сіль, перець, спеції.

Начинка:

  • фарш – 300-350 г;
  • яйце;
  • сулугуні – 50 г;
  • сіль, перець, спеції.

Як приготувати:

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  1. Сир натерти, додати яйця, майонез, сіль, перець та ретельно перемішати.
  2. Викласти промазаний олією пергамент, надати тісту форму прямокутника.
  3. Випікати за температури 180 градусів 15 хвилин.
  4. У цей час обсмажити фарш. Додати сіль, перець та спеції. Можна додати трохи цибулі.
  5. Змішати фарш з яйцем і тертим сиром. Викласти на готовий корж. Акуратно згорнути в рулет. Розмістити на деко швом вниз. Випікати ще 15 хвилин.

У ситну гречку по-купецьки теж потрібен фарш, рецепт страви тут.

Простий заливний пиріг

Простий заливний пиріг
Простий заливний пиріг

Інгредієнти:

  • яйця – 3 шт.;
  • сметана-200 г;
  • борошно – 150 г;
  • дрібка солі;
  • розпушувач – 0,5 ч. л.

Начинка:

  • фарш – 400 г;
  • цибуля, морква – по 1 шт.;
  • томатна паста – 1 ст. л.;
  • сир – 80 г;
  • сіль та спеції.

Як приготувати:

  1. Змішати всі інгредієнти для тіста.
  2. Для начинки обсмажити фарш з морквою, цибулею, томатною пастою, сіллю та спеціями.
  3. Форму застрелити пергаментом, вилити третину тіста, потім викласти фарш, зверху – натертий сир та залити тістом. Посипати кунжутом.
  4. Випікати в розігрітій духовці 30-40 хвилин за температурі 170-180 градусів.

Обов'язково спробуйте зробити самсу, для неї потрібна картопля та курячий фарш.

М'ясні ватрушки

М'ясні ватрушки
М'ясні ватрушки

Інгредієнти:

  • курячий фарш – 400 г;
  • сир – 150 г;
  • борошно – 200 г;
  • яйце, цибуля – по 1 шт.;
  • петрушка;
  • натуральний йогурт – 100 г;
  • сіль, перець, спеції.

Як приготувати:⠀

  1. Цибулю порізати дрібно. Сир натерти.
  2. З'єднати фарш, цибулю, 50 г сиру, яйце, йогурт. Посолити, поперчити, додати спеції. Ретельно перемішати.
  3. Додати борошно та перемішати ложкою. Вийде не дуже щільне тісто.
  4. Деко застелити пергаментним папером. Вологими руками з тіста сформувати кульки, викласти на деко, зробити поглиблення. Відправити в духовку на 15-20 хвилин за 180 градусів.
  5. За 15-20 хвилин дістати деко, в поглиблення покласти листя петрушки та сир. Готувати ще 5 хвилин.

Фаршем можна начинити болгарський перець. Цей мексиканський рецепт підійде для тих, хто народився під сузір'ям Лева.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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