Що приготувати з фаршу, крім котлет, – добірка простих рецептів

Яким буде фарш – курячим, свинячим або асорті – не має значення. Можна приготувати заливний пиріг, м'ясні ватрушки та рулети із сулугуні

Рецепти страв з фаршем / Фото: Колаж: Сьогодні

Фарш – це не тільки котлети, тефтелі або фрикадельки, він може бути головним інгредієнтом не менш головної національної страви. Наприклад, литовських цепелінів.

Усе, що нижче, – це прості рецепти, з ними впорається кожен. Звісно, буде набагато краще, якщо фарш ви зробите самостійно.

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Рецепт м'ясного рулету keto_girl_evgenia підійде для тих, хто стежить за фігурою. Для нього потрібний домашній майонез. Якщо його немає, використовуйте натуральний підсолений йогурт.

М'ясні ватрушки за рецептом chef_pandos готуються з курячого фаршу. Крім фаршу, в заливний пиріг від el3chka_recept потрібно трохи твердого сиру.

Рулет з фаршем та сулугуні

Рулет з фаршем та сулугуні

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Інгредієнти:

сулугуні – 150 г;

яйця – 3 шт.;

майонез – 120 г;

сіль, перець, спеції.

Начинка:

фарш – 300-350 г;

яйце;

сулугуні – 50 г;

сіль, перець, спеції.

Як приготувати:

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Сир натерти, додати яйця, майонез, сіль, перець та ретельно перемішати. Викласти промазаний олією пергамент, надати тісту форму прямокутника. Випікати за температури 180 градусів 15 хвилин. У цей час обсмажити фарш. Додати сіль, перець та спеції. Можна додати трохи цибулі. Змішати фарш з яйцем і тертим сиром. Викласти на готовий корж. Акуратно згорнути в рулет. Розмістити на деко швом вниз. Випікати ще 15 хвилин.

У ситну гречку по-купецьки теж потрібен фарш, рецепт страви тут.

Простий заливний пиріг

Простий заливний пиріг

Інгредієнти:

яйця – 3 шт.;

сметана-200 г;

борошно – 150 г;

дрібка солі;

розпушувач – 0,5 ч. л.

Начинка:

фарш – 400 г;

цибуля, морква – по 1 шт.;

томатна паста – 1 ст. л.;

сир – 80 г;

сіль та спеції.

Як приготувати:

Змішати всі інгредієнти для тіста. Для начинки обсмажити фарш з морквою, цибулею, томатною пастою, сіллю та спеціями. Форму застрелити пергаментом, вилити третину тіста, потім викласти фарш, зверху – натертий сир та залити тістом. Посипати кунжутом. Випікати в розігрітій духовці 30-40 хвилин за температурі 170-180 градусів.

Обов'язково спробуйте зробити самсу, для неї потрібна картопля та курячий фарш.

М'ясні ватрушки

М'ясні ватрушки

Інгредієнти:

курячий фарш – 400 г;

сир – 150 г;

борошно – 200 г;

яйце, цибуля – по 1 шт.;

петрушка;

натуральний йогурт – 100 г;

сіль, перець, спеції.

Як приготувати:⠀

Цибулю порізати дрібно. Сир натерти. З'єднати фарш, цибулю, 50 г сиру, яйце, йогурт. Посолити, поперчити, додати спеції. Ретельно перемішати. Додати борошно та перемішати ложкою. Вийде не дуже щільне тісто. Деко застелити пергаментним папером. Вологими руками з тіста сформувати кульки, викласти на деко, зробити поглиблення. Відправити в духовку на 15-20 хвилин за 180 градусів. За 15-20 хвилин дістати деко, в поглиблення покласти листя петрушки та сир. Готувати ще 5 хвилин.

Фаршем можна начинити болгарський перець. Цей мексиканський рецепт підійде для тих, хто народився під сузір'ям Лева.