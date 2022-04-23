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Цепеліни зі свинячим фаршем – рецепт головної страви Литви

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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23 квітня, 15:10
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Головне – ретельно віджати рідину з тертої картоплі. Щоб цепеліни були гарного білого кольору та не потемніли, додайте в картоплю трохи сік лимона
Цепеліни - рецепт литовської страви
Цепеліни - рецепт литовської страви / Фото: instagram.com/rainydaybites

Подібних страв за складом та схожим принципом приготування в Литві багато, про картопляні ромбики швільпікай ми писали. Обов'язково спробуйте за можливості.

Цепеліни – це одна з головних страв країни, готуються найчастіше з м'ясним фаршем.

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Правильні цепеліни роблять з тертої сирої картоплі, з якої потрібно ретельно віджати рідину.

До тертої картоплі потрібно додати трохи картопляного пюре.

Подаються зі смаженим салом і цибулею, обов'язково зі сметаною.

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Рецепт знайшли на сторінці herringinfurs.blogspot.com. Фудблогерка радить варити цепеліни одразу, щоб вони мали приємний білий колір.

Цепеліни зі свинячим фаршем

Цепеліни зі свинячим фаршем
Цепеліни зі свинячим фаршем / Фото: instagram.com/simple_food_by_wal

Складові:

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  • 350 г свинячого фаршу;
  • 1 невелика цибулина;
  • 2,5 кг картоплі;
  • 2 ст. л. (з гіркою) картопляного крохмалю (плюс ще 2 ст. л. для варіння);
  • сіль та мелений чорний перець.

Для подачі:

  • 300 г сала з м'ясними прожилками;
  • сметана.

А тут дізнаєтесь, як у Литві готують борщ з вушками із сушеними грибами.

Як приготувати:

  1. Подрібнити фарш та з'єднати з фаршем. Додати сіль та перець, добре вимісити.
  2. Очистити картоплю. Дві картоплини відварити у підсоленій воді до готовності. Розім'яти у пюре.
  3. Решту картоплі натерти на дрібній тертці. Ретельно віджати від рідини, викласти в марлю. Щоб картопля не темніла, можна додати в неї трохи лимонного соку. Крохмаль треба залишити.
  4. З'єднати терту сиру картоплю, розім'яту варену картоплю, крохмаль з дна миски та додаткові 2 ст. л. крохмалю. Додати сіль за смаком і добре перемішати. Маса має вийти доволі щільною та не вологою.
  5. Викласти хорошу порцію картопляної маси на долоню, сформувати великий овальний корж завтовшки приблизно 2 см.
  6. У центр коржика викласти 2 ст. л. фаршу. Ретельно сформувати цепелін, надаючи йому овальної форми.
  7. Закип'ятити воду у великій каструлі, 2 ст. л. крохмалю змішати з невеликою кількістю холодної води. Додати розведений крохмаль у каструлю з водою.
  8. Зменшити вогонь, акуратно опустити цепеліни (кілька штук), збільшити вогонь та варити 20 хвилин.
  9. У цей час нарізати сало невеликими кубиками або смужками завтовшки приблизно по 1 см.
  10. Обсмажити до рум'яності. У середині процесу посолити.
  11. Подавати цепеліни з підсмажкою та сметаною.

А в Німеччині готують смачні картопляні кльоцки, це не самостійна страва, а, швидше, гарнір. Як їх зробити – дивіться тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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