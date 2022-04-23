Цеппелины со свиным фаршем – рецепт главного блюда Литвы

Главное – тщательно отжать жидкость из тертого картофеля. Чтобы цеппелины были красивого белого цвета и не потемнели, добавьте в картофель немного сок лимона

Цеппелины - рецепт литовского блюда / Фото: instagram.com/rainydaybites

Подобных блюд по составу и схожему принципу приготовления в Литве много, о картофельных ромбиках швильпикай мы писали. Обязательно попробуйте по возможности.

Цеппелины – это одно из главных блюд страны, готовятся зачастую с мясным фаршем.

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Правильные цеппелины делают из тертого сырого картофеля, из которого нужно тщательно отжать жидкость.

К тертому картофелю нужно добавить немного картофельного пюре.

Подаются с обжаренным салом и луком, обязательно со сметаной.

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Рецепт нашли на странице herringinfurs.blogspot.com. Фудблогер советует варить цеппелины сразу, чтобы у них был приятный белый цвет.

Цеппелины со свиным фаршем

Цеппелины со свиным фаршем / Фото: instagram.com/simple_food_by_wal

Ингредиенты:

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350 г свиного фарша;

1 небольшая луковица;

2,5 кг картофеля;

2 ст. л. (с горкой) картофельного крахмала (плюс еще 2 ст. л. для варки);

соль и молотый черный перец.

Для подачи:

300 г сала с мясными прожилками;

сметана.

А здесь узнаете, как в Литве готовят борщ с ушками с сушеными грибами.

Как приготовить:

Измельчить фарш и соединить с фаршем. Добавить соль и перец, хорошо вымесить. Очистить картофель. Две картофелины отварить в подсоленной воде до готовности. Размять в пюре. Остальной картофель натереть на мелкой терке. Тщательно отжать от жидкости, выложить в марлю, чтобы остальная жидкость стекла. Чтобы картофель не темнел, можно добавить в него немного лимонного сока. Крахмал нужно оставить. Соединить тертый сырой картофель, размятый вареный картофель, крахмал со дна миски и дополнительные 2 ст. л. крахмала. Добавить соль по вкусу и хорошо перемешать. Масса должна получиться довольно плотной и не влажной. Выложить хорошую порцию картофельной массы на ладонь, сформировать большую овальную лепешку толщиной примерно 2 см. В центр лепешки выложить 2 ст. л. фарша. Тщательно сформировать цеппелин, придавая ему овальную форму. Закипятить воду в большой кастрюле, 2 ст. л. крахмала смешать с небольшим количеством холодной воды. Добавить разведенный крахмал в кастрюлю с водой. Уменьшить огонь, аккуратно опустить цеппелины (несколько штук), увеличить огонь и варить 20 минут. В это время сало нарезать небольшими кубиками или полосками толщиной примерно по 1 см. Обжарить до румяности. В середине процесса посолить. Подавать цеппелины с поджаркой и сметаной.

А в Германии готовят вкусные картофельные клецки, это не самостоятельное блюдо, а, скорее, гарнир. Как их сделать – смотрите здесь.