Цеппелины со свиным фаршем – рецепт главного блюда Литвы

Подобных блюд по составу и схожему принципу приготовления в Литве много, о картофельных ромбиках швильпикай мы писали. Обязательно попробуйте по возможности.
Цеппелины – это одно из главных блюд страны, готовятся зачастую с мясным фаршем.
Правильные цеппелины делают из тертого сырого картофеля, из которого нужно тщательно отжать жидкость.
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К тертому картофелю нужно добавить немного картофельного пюре.
Подаются с обжаренным салом и луком, обязательно со сметаной.
Рецепт нашли на странице herringinfurs.blogspot.com. Фудблогер советует варить цеппелины сразу, чтобы у них был приятный белый цвет.
Цеппелины со свиным фаршем
Ингредиенты:
- 350 г свиного фарша;
- 1 небольшая луковица;
- 2,5 кг картофеля;
- 2 ст. л. (с горкой) картофельного крахмала (плюс еще 2 ст. л. для варки);
- соль и молотый черный перец.
Для подачи:
- 300 г сала с мясными прожилками;
- сметана.
А здесь узнаете, как в Литве готовят борщ с ушками с сушеными грибами.
Как приготовить:
- Измельчить фарш и соединить с фаршем. Добавить соль и перец, хорошо вымесить.
- Очистить картофель. Две картофелины отварить в подсоленной воде до готовности. Размять в пюре.
- Остальной картофель натереть на мелкой терке. Тщательно отжать от жидкости, выложить в марлю, чтобы остальная жидкость стекла. Чтобы картофель не темнел, можно добавить в него немного лимонного сока. Крахмал нужно оставить.
- Соединить тертый сырой картофель, размятый вареный картофель, крахмал со дна миски и дополнительные 2 ст. л. крахмала. Добавить соль по вкусу и хорошо перемешать. Масса должна получиться довольно плотной и не влажной.
- Выложить хорошую порцию картофельной массы на ладонь, сформировать большую овальную лепешку толщиной примерно 2 см.
- В центр лепешки выложить 2 ст. л. фарша. Тщательно сформировать цеппелин, придавая ему овальную форму.
- Закипятить воду в большой кастрюле, 2 ст. л. крахмала смешать с небольшим количеством холодной воды. Добавить разведенный крахмал в кастрюлю с водой.
- Уменьшить огонь, аккуратно опустить цеппелины (несколько штук), увеличить огонь и варить 20 минут.
- В это время сало нарезать небольшими кубиками или полосками толщиной примерно по 1 см.
- Обжарить до румяности. В середине процесса посолить.
- Подавать цеппелины с поджаркой и сметаной.
А в Германии готовят вкусные картофельные клецки, это не самостоятельное блюдо, а, скорее, гарнир. Как их сделать – смотрите здесь.