Фаршировані перці по-мексиканськи – рецепт обіду для Левів

Перед тим, як у перці потрапить начинка, їх потрібно запекти кілька хвилин. Начинка багатогранна – фарш, рис, варена квасоля

Фарширований перець для Левів / Фото: Колаж: Сьогодні, www.mashed.com

Це остання позиція у серії їжі за гороскопом, вона присвячена Левам. Завершує її дуже цікавий фарширований перець у мексиканському стилі.

Лев – один з найяскравіших представників серед знаків зодіаку. Змагатися у своїй авторитарності може хіба що зі Стрільцями. Їм ми, нагадаємо, пропонували ніжну курячу печінку.

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Отже, Леви. Люди, які люблять, щоб усе крутилося навколо них. Їм важливий контроль та можливість обов'язкової присутності в будь-якому процесі.

Леви – привабливі особи, як і ці фаршировані перці.

Редактори Мashed.com назвали їх мексиканськими, оскільки у начинці використовується квасоля, важливі для цієї країни бобові. Обов'язково додайте до фаршу порошок чилі.

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Фаршировані перці – рецепт для Левів

Фаршировані перці – рецепт для Левів / Фото: www.mashed.com

Інгредієнти:

4 великі болгарські перці, розрізані навпіл і очищені від серцевини;

1 ст. л. оливкової олії;

1 цибулина, нарізана кубиками;

3 зубчики часнику, розчавити;

по 1 ч. л. паприки, порошку чилі;

по 1/2 ч. л. меленого коріандру, кмину, орегано;

яловичий фарш;

1 ст. л. томатної пасти;

150 г вареного рису;

200 г відвареної або консервованої квасолі;

100 г твердого сиру;

сметана, кінза – для подачі.

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Як приготувати:

Розігрійте духовку до 180 градусів та помістіть половинки перцю на деко. Запікайте 20 хвилин. На розігрітій оливковій олії обсмажте цибулю до м'якості близько 5 хвилин. Додати часник і готувати ще хвилину, постійно помішуючи. Додайте спеції та готуйте ще 2 хвилини, постійно помішуючи. Додайте яловичий фарш і обсмажуйте до готовності, розбиваючи дерев'яною ложкою. Вмішайте томатну пасту, потім додайте рис і квасолю, дайте їм прогрітися впродовж декількох хвилин. Викладіть суміш ложкою на запечений перець, потім посипте тертим сиром. Запікайте 10-15 хвилин, доки сир не розплавиться і не стане золотавим. Зверху додайте сметану, нарізану кінзу.

Докладніше про цей рецепт дивіться у відео нижче.