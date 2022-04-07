Їжа за гороскопом – рецепт ніжної курячої печінки для Стрільців

Борошно не знадобиться, соковитість забезпечить сметана. Обов'язково додайте трохи гірчиці та подрібнений часник

Рецепт курячої печінки для Стрільців / Фото: Колаж: Сьогодні

Судячи з відгуків тих, хто має щастя близько спілкуватися зі Стрільцями, представники цього знаку люблять поговорити та норовливі.

Якщо Раки, яким ми пропонували приготувати марокканський морквяний салат, вміють вислухати і майже завжди дають правильну пораду, Стрільці слухати не вміють.

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Вони люблять, коли слухають їх, створювати навколо себе коло однодумців. Тих, хто не піддається впливу, Стрільці обов'язково спробують перевиховати. Звісно, на свою користь.

У їжі вони не вимогливі, люблять конкретику, тобто щось зрозуміле, та й щоб не просто смачно, а дуже смачно.

Для цієї курячої печінки не потрібне борошно, яке нібито забезпечує соковитість. З цією функцією впорається сметана.

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Готуйте на середньому вогні та дуже обережно перемішуйте інгредієнти у сковороді, щоб не порушити текстуру.

Рецепт з каналу Завжди Смачно!

Куряча печінка – рецепт для Стрільців

Куряча печінка – рецепт для Стрільців / Фото: Всегда Вкусно!

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Інгредієнти:

куряча печінка – 800 г;

цибуля – 300 г;

часник – 2 зубчики;

сметана – 400 г;

гірчиця – 2 ч. л.;

вершкове масло – 30 г;

сіль, перець;

орегано сушений – 1/2 ч. л.;

базилік і чебрець сушені – по щіпці.

Для Козерогів пропонуємо приготувати курячі нагетси. Усі подробиці знайдете тут.

Як приготувати: