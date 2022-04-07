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Їжа за гороскопом – рецепт ніжної курячої печінки для Стрільців

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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7 квітня, 12:10
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Борошно не знадобиться, соковитість забезпечить сметана. Обов'язково додайте трохи гірчиці та подрібнений часник
Рецепт курячої печінки для Стрільців
Рецепт курячої печінки для Стрільців / Фото: Колаж: Сьогодні

Судячи з відгуків тих, хто має щастя близько спілкуватися зі Стрільцями, представники цього знаку люблять поговорити та норовливі.

Якщо Раки, яким ми пропонували приготувати марокканський морквяний салат, вміють вислухати і майже завжди дають правильну пораду, Стрільці слухати не вміють.

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Вони люблять, коли слухають їх, створювати навколо себе коло однодумців. Тих, хто не піддається впливу, Стрільці обов'язково спробують перевиховати. Звісно, на свою користь.

У їжі вони не вимогливі, люблять конкретику, тобто щось зрозуміле, та й щоб не просто смачно, а дуже смачно.

Для цієї курячої печінки не потрібне борошно, яке нібито забезпечує соковитість. З цією функцією впорається сметана.

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Готуйте на середньому вогні та дуже обережно перемішуйте інгредієнти у сковороді, щоб не порушити текстуру.

Рецепт з каналу Завжди Смачно!

Куряча печінка – рецепт для Стрільців

Куряча печінка – рецепт для Стрільців
Куряча печінка – рецепт для Стрільців / Фото: Всегда Вкусно!

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Інгредієнти:

  • куряча печінка – 800 г;
  • цибуля – 300 г;
  • часник – 2 зубчики;
  • сметана – 400 г;
  • гірчиця – 2 ч. л.;
  • вершкове масло – 30 г;
  • сіль, перець;
  • орегано сушений – 1/2 ч. л.;
  • базилік і чебрець сушені – по щіпці.

Для Козерогів пропонуємо приготувати курячі нагетси. Усі подробиці знайдете тут.

Як приготувати:

  1. На сковороді розігріти вершкове масло та обсмажити нарізані півкільцями цибулю впродовж 5-7 хвилин на середньому вогні.
  2. Цибулю відсунути до бортів сковороди. У центр сковороди викласти курячу печінку. Злегка обсмажити.
  3. Додати спеції, гірчицю та подрібнений часник, перемішати. Готувати на середньому вогні одну хвилину.
  4. Влити сметану, перемішати та готувати 10 хвилин на середньому вогні. Подавати із зеленню.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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