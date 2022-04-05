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Марокканський морквяний салат – корисний рецепт спеціяльно для Раків

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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5 квітня, 09:55
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Крім моркви, для салату потрібні родзинки та обсмажене насіння соняшника. Заправляється соусом на основі гірчиці, меду та порошку карі
Рецепт морквяного салату для Раків
Рецепт морквяного салату для Раків / Фото: www.mashed.com

Людей, народжених під сузір'ям Рак, складно назвати активними в спілкуванні та суспільстві загалом, якщо порівняти їх, наприклад, з Овнами.

Овни все-таки люди дуже енергійні й вимагають ситнішої їжі – приготуйте для них оксамитове куряче філе.

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Але серед Раків є ті, кого можна назвати душею компанії. Щоправда, не надто великої та галасливої компанії.

Привертають до себе представники цього знаку зодіаку насамперед своєю здатністю зорієнтуватися в будь-якій ситуації.

Цей марокканський салат з моркви та з цікавою заправкою Раки оцінять. Він вітамінний і виконаний у дуже цікавих смакових поєднаннях.

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Рецепт від кулінарних редакторів Мashed.com.

Корисний марокканський морквяний салат для Раків

Корисний марокканський морквяний салат для Раків
Корисний марокканський морквяний салат для Раків / Фото: www.mashed.com

Інгредієнти:

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  • по 3 ст. л. оливкової олії, яблучного оцту;
  • 1 зубчик часнику;
  • 1 ст. л. меду;
  • по 1 ч. л. діжонської гірчиці, порошку карі;
  • сіль, перець;
  • 4 склянки тертої моркви;
  • петрушка, зелена цибуля;
  • 100 г обсмаженого насіння соняшника;
  • 100 г родзинок.

Для Риб можна приготувати дуже ніжну скумбрію, докладний рецепт знайдете тут.

Як приготувати:

  1. З'єднайте оливкову олію, оцет, подрібнений часник, мед, гірчицю, карі, сіль та перець.
  2. Наріжте петрушку та цибулю.
  3. Якщо насіння сире, обсмажте на сухій сковороді 3-5 хвилин.
  4. Змішайте моркву, петрушку, зелену цибулю, насіння соняшника, родзинки та заправку та подавайте.

Докладніше про цей морквяний салат дивіться у відео.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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