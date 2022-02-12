Рецепт парової риби із зеленою цибулею та імбиром

Рибу можна запекти, посмажити в золотаво-хрумкій паніровці, але дуже швидко вона готується на парі. Зрозуміло, цей спосіб ще й дієтичний.
Для цієї парової риби потрібен тертий або нарізаний імбир із зеленою цибулею.
Парова риба / Фото: freepik.com
Одну частину цієї суміші потрібно додати до розрізів на рибі, решта буде основою для соусу. Він прикрасить готову страву.
У соусі є дві столові ложки білого вина, можна готувати без нього.
Рецепт від Еpicurious.com.
Парова риба з імбиром та зеленою цибулею
Парова риба з імбиром та зеленою цибулею / Фото: www.epicurious.com
Інгредієнти:
- 1 ціла риба, очищена;
- 2 ч. л. солі;
- 6 стебел зеленої цибулі, нарізаних;
- 50-70 г дрібно нарізаного свіжого імбиру;
- 3 ст. л. соєвого соусу;
- 2 ст. л. білого вина;
- 2 ст. л. олії;
- нарізані свіжі кінзи для прикраси.
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Як приготувати:
- Встановіть пароварку на сильний вогонь. Зробіть глибокі надрізи на рибі. Посоліть.
- Зелену цибулю та імбир з'єднайте, половину розкладіть у розрізи. Покладіть рибу в пароварку.
- Для соусу в сотейнику на повільному вогні з'єднайте соєвий соус, вино, олію, половину цибулі та імбиру. Доведіть до кипіння, а потім зменшіть вогонь до мінімуму. Тримайте соус на повільному вогні, доки риба готується на парі 10-15 хвилин.
- Готову рибу збризкайте рибу соусом. Прикрасьте кінзою.