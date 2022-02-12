Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Їжа

Рецепт парової риби із зеленою цибулею та імбиром

Ірина Маслова
12 лютого, 16:40
Саме імбир та зелена цибуля максимально скоротять властивий рибі запах. Цей рецепт краще підійде для будь-якої річкової риби, подавайте її з рисом

Рибу можна запекти, посмажити в золотаво-хрумкій паніровці, але дуже швидко вона готується на парі. Зрозуміло, цей спосіб ще й дієтичний.

Для цієї парової риби потрібен тертий або нарізаний імбир із зеленою цибулею.

Парова риба / Фото: freepik.com

Реклама

Одну частину цієї суміші потрібно додати до розрізів на рибі, решта буде основою для соусу. Він прикрасить готову страву.

У соусі є дві столові ложки білого вина, можна готувати без нього.

Рецепт від Еpicurious.com.

Реклама

Парова риба з імбиром та зеленою цибулею

Парова риба з імбиром та зеленою цибулею / Фото: www.epicurious.com

Інгредієнти:

  • 1 ціла риба, очищена;
  • 2 ч. л. солі;
  • 6 стебел зеленої цибулі, нарізаних;
  • 50-70 г дрібно нарізаного свіжого імбиру;
  • 3 ст. л. соєвого соусу;
  • 2 ст. л. білого вина;
  • 2 ст. л. олії;
  • нарізані свіжі кінзи для прикраси.

Тут зібрано 7 рецептів для тріски, які змусять полюбити цю рибу ще більше.

Реклама

Як приготувати:

  1. Встановіть пароварку на сильний вогонь. Зробіть глибокі надрізи на рибі. Посоліть.
  2. Зелену цибулю та імбир з'єднайте, половину розкладіть у розрізи. Покладіть рибу в пароварку.
  3. Для соусу в сотейнику на повільному вогні з'єднайте соєвий соус, вино, олію, половину цибулі та імбиру. Доведіть до кипіння, а потім зменшіть вогонь до мінімуму. Тримайте соус на повільному вогні, доки риба готується на парі 10-15 хвилин.
  4. Готову рибу збризкайте рибу соусом. Прикрасьте кінзою.