Рецепт салату "Серце тигра" з консервованою горбушею до новорічного столу

Салатів на новорічному столі багато не буває. Мінімум їх готують три.
Зрозуміло, що один з них буде з розряду непорушного, олів'є або "Мімоза", а от один з них обов'язково має бути присвячений господарю цього року – Тигру.
Салат "Серце тигра" / Фото: instagram.com/iamcookru/
Ми розповідали, як приготувати салат "Тигреня", тепер – ще один листковий "Серце тигра".
Рецепт взятий зі сторінки iamcookru.
Новорічний салат "Серце тигра"
Інгредієнти:
- Картопля – 2 шт.
- Яйце – 3 шт.
- Горбуша консервована – 1 б. (245 г)
- Морква – 2 шт.
- Майонез – для змащування шарів
- Сіль – за смаком
Як приготувати:
- Картоплю, моркву та яйця зварити та остудити.
- Перший шар – терту картоплю викласти у формі серця. Злегка посолити та змастити майонезом.
- Другий шар – горбушу розім'яти виделкою та викласти на картоплю.
- Третій шар – укласти терту моркву.
- Четвертий шар – розфарбувати виделкою або руками жовтки та покласти на шар моркви. Змастити жовтки майонезом.
- П'ятий шар – натерти білки на тертці та присипати салат з усіх боків.
- Для оформлення викласти другу терту моркву у вигляді смужок.