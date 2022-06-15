Рецепт теплого салату з кабачками, який стане улюбленим

Продовжуємо на повну використовувати кабачки, адже потенціял у них неймовірний. Обов'язково спробуйте практично дієтичні чебуреки. Замість звичайного тіста у них – терті кабачки.
Смажені на грилі або на звичайній сковороді кабачки добре компонуються з помідорами, зеленню та фетою. Останню можна замінити кисломолочним сиром.
Теплий салат з кабачками, помідорами та фетою
Рецепт від valeriia_family.
Теплий салат з кабачків з помідорами
Теплий салат з кабачків з помідорами
Інгредієнти:
- кабачки молоді – 2 шт.;
- помідори;
- зелень;
- фета;
- оливкова олія;
- соус бальзамічний;
- сіль, перець – за смаком.
Як приготувати:
- Кабачки нарізати кільцями до 1 см завтовшки. Посолити, збризкати олією. Посмажити з обох боків.
- Теплі кабачки викласти на тарілку, зверху – зелень, фету, нарізані помідори, полити бальзамічним соусом та додати сіль з перцем.
Як готують суп з кабачками на Закарпатті та його рецепт знайдете тут.