Рецепт теплого салату з кабачками, який стане улюбленим

Продовжуємо на повну використовувати кабачки, адже потенціял у них неймовірний. Обов'язково спробуйте практично дієтичні чебуреки. Замість звичайного тіста у них – терті кабачки.

Смажені на грилі або на звичайній сковороді кабачки добре компонуються з помідорами, зеленню та фетою. Останню можна замінити кисломолочним сиром.

Теплий салат з кабачками, помідорами та фетою

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Рецепт від valeriia_family.

Теплий салат з кабачків з помідорами

Теплий салат з кабачків з помідорами

Інгредієнти:

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кабачки молоді – 2 шт.;

помідори;

зелень;

фета;

оливкова олія;

соус бальзамічний;

сіль, перець – за смаком.

Як приготувати:

Кабачки нарізати кільцями до 1 см завтовшки. Посолити, збризкати олією. Посмажити з обох боків. Теплі кабачки викласти на тарілку, зверху – зелень, фету, нарізані помідори, полити бальзамічним соусом та додати сіль з перцем.

Як готують суп з кабачками на Закарпатті та його рецепт знайдете тут.