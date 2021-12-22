З чим пити шампанське на Новий рік, а яка їжа вб'є його смак

Шампанське на Новий рік і просто так – уже добре. Зазвичай до нього готуються різні красиві закуски, нарізаються сири та фрукти.
Ну не пити ж його з олів'є, коли є прийнятніше. Принаймні, нам здається, що це підкреслить шампанське, а не заб'є його смак.
З чим правильно пити шампанське / Фото: Колаж: Сьогодні
Тут є багато нюансів, і щоб не помилитись, нижче зібрані рекомендації експертів і рецепти ідеальних закусок.
Почнемо з того, що вб'є на корені задоволення від шампанського.
Що категорично не можна подавати до шампанського
Тут і без думки експертів ясно. Будь-яка жирна їжа – м'ясо, салати, щедро заправлені майонезом та маринованими овочами, знищать смак напою.
Зіпсують його смак пряні закуски, тобто з великою кількістю спецій, все, де є гриби, цитрусові та темний шоколад.
З чим пити брют
Це закуски та асорті з морепродуктами. Якщо любите, козячі сири, а також м'які – брі або камабер. Тарталетки з ікрою, запечена риба, прошуто.
Щодо фруктів, то це ананаси та тверді груші.
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З чим пити напівсухе шампанське
Тверді сири, як молоді, так і витримані. Салат з морепродуктами, заправлений не майонезом.
Закуски, де є відварена або запечена курка.
До напівсухого можна приготувати салат з яблук та ківі, різні десерти з горіхами. Кедрові горіхи використовувати не можна.
З чим пити напівсолодке та солодке шампанське
Із самої назви стає ясно, що чогось солоного апріорі бути не може. Це шампанське подають з чимось помірно солодким.
Яблучні десерти, тарталетки з фруктами, у яких переважає кислинка.
Деякі радять спробувати напівсолодке шампанське із сирами з пліснявою. Заради експерименту таке поєднання можна випробувати на собі.
Чудово поєднується напівсолодке та солодке ігристе з мигдалем.
Фініки, фаршировані сиром, – рецепт закуски до брюту
Інгредієнти:
- Фініки – 250 г
- Сир із пліснявою – 150 г
- Волоські очищені горіхи – 30 г
- Мед для подачі, за бажанням
Як приготувати:
- Фініки помити та просушити паперовим рушником. Уздовж фініка зробити надріз з одного боку.
- Сир подрібнити ножем. Нафарширувати фініки.
- Половинки волоського горіха обсмажити на сухій сковороді 3-4 хвилини. Покласти у кожен фінік половинку горіха.
- Перед подачею можна полити медом.
Брускета з прошуто та інжиром – рецепт закуски до напівсухого шампанського
Інгредієнти:
- Чіабата
- Прошуто
- Інжир
- Сир
Як приготувати:
- Чіабату злегка підсушити на сковороді, збризнути оливковою олією.
- Зверху намазати сиром і викласти прошуто та тонко нарізаний інжир за смаком.