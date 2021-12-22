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С чем пить шампанское на Новый год, а какая еда убьет его вкус

Ирина Маслова
22 декабря, 17:20
Кроме другого алкоголя, любое игристое не сочетается с жирной и острой едой, темным шоколадом, цитрусовыми. Сладкое и полусладкое подается к десертам, но можно попробовать с сырами с плесенью

Шампанское на Новый год и просто так – уже отлично. Обычно к нему готовятся разные красивые закуски, нарезаются сыры и фрукты.

Ну не пить же его с оливье, когда есть более подходящее. Во всяком случае, нам кажется, что это подчеркнет шампанское, а не забьет его вкус.

С чем правильно пить шампанское / Фото: Коллаж: Сегодня

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Здесь есть много нюансов, и чтобы не ошибиться, ниже собраны рекомендации экспертов и рецепты идеальных закусок.

Начнем с того, что убьет на корню удовольствие от шампанского.

Что категорически нельзя подавать к шампанскому

Шампанское не дружит с жирным мясом и салатами с майонезом / Фото: Depositphotos

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Здесь понятно и без мнения экспертов. Любая жирная еда – мясо, салаты, щедро заправленные майонезом, и маринованными овощами уничтожат вкус напитка.

Испортят его вкус пряные закуски, то есть с большим количеством специй, все, где есть грибы, цитрусовые и темный шоколад.

С чем пить брют

Салат с дыней и прошутто подчеркнет вкус брюта / Фото: Depositphotos

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Это закуски и ассорти с морепродуктами. Если любите, козьи сыры, а также мягкие – бри или камабер. Тарталетки с икрой, запеченная рыба, прошутто.

Что касается фруктов, то это ананасы и твердые груши.

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С чем пить полусухое шампанское

Любой фруктовый салат, где есть киви, раскроет вкус полусухого игристого / Фото: Depositphotos

Твердые сыры, как молодые, так и выдержанные. Салат с морепродуктами, заправленный не майонезом.

Закуски, где есть отварная или запеченная курица.

К полусухому можно приготовить салат из яблок и киви, разные десерты с орехами. Кедровые орехи использовать нельзя.

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С чем пить полусладкое и сладкое шампанское

Эксперты рекомендуют попробовать полусладкое и сладкое шампанское с миндалем / Фото: pexels.com

Из самого названия становится ясно, что чего-то соленого априори быть не может. Это шампанское подают с чем-то умеренно сладким.

Яблочные десерты, тарталетки с фруктами, у которых преобладает кислинка.

Некоторые советуют попробовать полусладкое шампанское с сырами с плесенью. Ради эксперимента такое сочетание можно испытать на себе.

Отлично сочетается полусладкое и сладкое игристое с миндалем.

Финики, фаршированные сыром – рецепт закуски к брюту

Финики, фаршированные сыром – рецепт закуски к брюту / Фото: instagram.com/iamcookru/

Ингредиенты:

  • Финики – 250 г
  • Сыр с плесенью – 150 г
  • Грецкие очищенные орехи – 30 г
  • Мед для подачи, по желанию

Как приготовить:

  1. Финики помыть и просушить бумажным полотенцем. Вдоль финика сделать надрез с одной стороны.
  2. Сыр измельчить ножом. Нафаршировать финики.
  3. Половинки грецкого ореха обжарить на сухой сковороде 3-4 минуты. Положить в каждый финик половинку ореха.
  4. Перед подачей можно полить медом.

Брускетта с прошутто и инжиром – рецепт закуски к полусухому шампанскому

Брускетта с прошутто и инжиром – рецепт закуски к полусухому шампанскому / Фото: instagram.com/olga.gotovimprostodoma

Ингредиенты:

  • Чиабатта
  • Прошутто
  • Инжир
  • Творожный сыр

Как приготовить:

  1. Чиабатту слегка подсушить на сковороде, сбрызнуть оливковым маслом.
  2. Сверху намазать сыром и выложить прашутто и тонко нарезанный инжир по вкусу.