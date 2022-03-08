Салат "Мімоза"- класичний рецепт на 8 Березня із сардинами

"Мімоза" тим і хороша, що це максимально недорогий і дуже смачний салат. Це класика 8 Березня, і якщо є можливість приготувати його, обов'язково зробіть це.

"Мімоза" красива і цілком заслуговує на почесне місце серед інших страв, які можна приготувати цього дня.

Салат "Мімоза" / Фото: Depositphotos

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Готувати "Мімозу" нескладно, але весь процес займає не менше півтори години, а крім того, всі шари мають просочитися перед подачею.

Салат "Мімоза"

Салат на 8 Березня / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

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370 г сардин у власному соку;

200 г моркви;

4 яйця;

1/4 ріпчастої або червоної цибулі;

250 г картоплі;

майонез, кріп, сіль.

Ще один святковий салат з рибних консервів та плавленого сиру знайдете тут.

Як приготувати:

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