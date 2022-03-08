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Салат "Мімоза"- класичний рецепт на 8 Березня із сардинами

Ірина Маслова
8 березня, 14:10
Особливості цього салату, що всі інгредієнти максимально подрібнюються, а картопля, морква та яйця натираються дрібно

"Мімоза" тим і хороша, що це максимально недорогий і дуже смачний салат. Це класика 8 Березня, і якщо є можливість приготувати його, обов'язково зробіть це.

"Мімоза" красива і цілком заслуговує на почесне місце серед інших страв, які можна приготувати цього дня.

Салат "Мімоза" / Фото: Depositphotos

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Готувати "Мімозу" нескладно, але весь процес займає не менше півтори години, а крім того, всі шари мають просочитися перед подачею.

Салат "Мімоза"

Салат на 8 Березня / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

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  • 370 г сардин у власному соку;
  • 200 г моркви;
  • 4 яйця;
  • 1/4 ріпчастої або червоної цибулі;
  • 250 г картоплі;
  • майонез, кріп, сіль.

Ще один святковий салат з рибних консервів та плавленого сиру знайдете тут.

Як приготувати:

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  1. Моркву і картоплю відваріть в шкірці до готовності. Остудіть і очистіть.
  2. Яйця відваріть круто, дайте охолонути і очистіть.
  3. Злийте з рибної консерви сік, рибу викладіть в салатник з невисокими бортиками і розімніть виделкою. Видаліть видимі кісточки.
  4. Посипте зверху подрібненою цибулею і змастіть майонезом.
  5. Натріть варену картоплю на середній тертці і викладіть її наступним шаром. Трохи посоліть і змастіть майонезом.
  6. Зверху натріть моркву, посоліть і теж змастіть майонезом.
  7. Розділіть яйця на білки і жовтки. Натріть білки і на морквяний шар.
  8. Подрібніть кріп, залишивши три гілочки для прикраси. Прикрасьте салат нарізаним кропом по колу, а в центр покладіть гілочки.
  9. Жовток натріть на дрібній тертці і викладіть у вигляді мімози.