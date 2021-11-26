Салат на кожен день – потрібні буряки, твердий сир і трохи часнику

Так, його справді можна готувати щодня. Ну або кілька разів на тиждень. І тим паче, якщо заправляти його все-таки сметаною або грецьким йогуртом.
Щоби буряк вийшов максимально смачним і зберіг усе корисне, його краще запекти в духовці.
Салат з буряка з твердим сиром / Фото: Готовим с Ириной Хлебниковой
На каналі Готуємо з Іриною Хлєбніковою радять злегка віджати вже натертий овоч, щоб салат не був водянистим. Словом, до вашої уваги ще одна проста і смачна страва з улюбленим буряком.
Салат з буряком і твердим сиром
Інгредієнти:
- 400 г вареного буряка;
- 100 г сиру;
- 2 яйця;
- 2 зубчики часнику;
- сіль, перець, майонез, зелень.
Як приготувати:
- Буряк очистити та натерти на великій тертці. Злегка віджати від зайвої рідини.
- На великій тертці натерти сир, нарізати яйця кубиком, часник подрібнити. Усе додати до буряку.
- Довести до смаку сіллю та чорним перцем.
- Перемішати, заправити майонезом, прикрасити зеленню.