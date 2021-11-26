Салат на кожен день – потрібні буряки, твердий сир і трохи часнику

Так, його справді можна готувати щодня. Ну або кілька разів на тиждень. І тим паче, якщо заправляти його все-таки сметаною або грецьким йогуртом.

Щоби буряк вийшов максимально смачним і зберіг усе корисне, його краще запекти в духовці.

Салат з буряка з твердим сиром / Фото: Готовим с Ириной Хлебниковой

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На каналі Готуємо з Іриною Хлєбніковою радять злегка віджати вже натертий овоч, щоб салат не був водянистим. Словом, до вашої уваги ще одна проста і смачна страва з улюбленим буряком.

Салат з буряком і твердим сиром

Інгредієнти:

400 г вареного буряка;

100 г сиру;

2 яйця;

2 зубчики часнику;

сіль, перець, майонез, зелень.

Як приготувати:

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