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Салат на кожен день – потрібні буряки, твердий сир і трохи часнику

Ірина Маслова
26 листопада, 18:20
В оригінальному рецепті він заправляється майонезом, який можна легко замінити натуральним йогуртом або сметаною. Гірше він від цього не стане

Так, його справді можна готувати щодня. Ну або кілька разів на тиждень. І тим паче, якщо заправляти його все-таки сметаною або грецьким йогуртом.

Щоби буряк вийшов максимально смачним і зберіг усе корисне, його краще запекти в духовці.

Салат з буряка з твердим сиром / Фото: Готовим с Ириной Хлебниковой

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На каналі Готуємо з Іриною Хлєбніковою радять злегка віджати вже натертий овоч, щоб салат не був водянистим. Словом, до вашої уваги ще одна проста і смачна страва з улюбленим буряком.

Салат з буряком і твердим сиром

Інгредієнти:

  • 400 г вареного буряка;
  • 100 г сиру;
  • 2 яйця;
  • 2 зубчики часнику;
  • сіль, перець, майонез, зелень.

Як приготувати:

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  1. Буряк очистити та натерти на великій тертці. Злегка віджати від зайвої рідини.
  2. На великій тертці натерти сир, нарізати яйця кубиком, часник подрібнити. Усе додати до буряку.
  3. Довести до смаку сіллю та чорним перцем.
  4. Перемішати, заправити майонезом, прикрасити зеленню.