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Телятина на день народження – 3 чудові страви, які запам'ятаються надовго

Ірина Маслова
25 жовтня, 12:13
Телятина готується трохи швидше, ніж яловичина. Але важливо не пересушити її. Автори рецептів пропонують готувати це м'ясо у вершковому соусі або тушкувати в бульйоні з беконом

На день народження завжди хочеться чогось особливого. Любите легкі гарні страви, наприклад, з індички, то й телятина буде дуже до речі. Ніжна і практично дієтична вона обов'язково сподобається всім. Головне – це правильно її приготувати. Намагатися не пересмажити чи не перетушкувати, обов'язково треба запастися розмарином, чебрецем і орегано.

Фудблогер mega_eda_com пропонує приготувати низькокалорійну телятину в йогурті з білими грибами. Подавати з будь-яким гарніром.

Рецепти телятини на день народження / Фото: Depositphotos

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Для рецепта телятини з беконом і пармезаном із сайту Вonappetit.com потрібні гомілки, а для тушкованої телятини з лимоном і орегано за рецептом Тaste.com.au потрібні будуть стейки.

Тушкована телятина з лимоном і орегано

Тушкована телятина з лимоном і орегано / Фото: www.taste.com.au

Інгредієнти:

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  • 8 стейків телятини;
  • 2 ст. л. оливкової олії;
  • 50 г вершкового масла, нарізаного кубиками;
  • 1 зубчик часнику, нарізаний;
  • 2 ст. л. орегано;
  • 1 ст. л. лимонного соку;
  • борошно для присипки, сіль, перець.

Як приготувати:

  1. Обсипати телятину в суміші борошна, солі та перцю. Нагрійте олію у великій сковороді з антипригарним покриттям. Додайте олію та обсмажте порціями по 2-3 хвилини з кожного боку. Поставте м'ясо в тепле місце.
  2. Зменшіть вогонь і додавайте вершкове масло потроху, постійно помішуючи, доки воно не перетвориться на соус. Додайте часник і орегано і готуйте ще 2 хвилини. Перемішайте з лимонним соком.
  3. Поверніть телятину в сковороду, щоб вона прогрілася,та одразу подавайте з тушкованими овочами.

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Телятина з беконом і пармезаном

Телятина з беконом та пармезаном / Фото: www.bonappetit.com

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Інгредієнти:

  • 1, 5 кг теляча гомілку;
  • 150 г бекону;
  • 10 шт. зубчиків часнику;
  • 2 шт. цибулі, очищеної, порізаної на четвертинки;
  • 2 головки часнику, розрізані навпіл уздовж;
  • свіжий чебрець і розмарин;
  • 2 шт. лаврового листя;
  • 200 мл сухого білого вина;
  • 500 г цілі очищені помідори;
  • 1,5 л курячого бульйону;
  • 250-300 г панірувальних сухарів;
  • 50 дрібно натертого пармезану;
  • сіль, перець, оливкова олія.

Як приготувати:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів. Приправити телятину сіллю і перцем. Нагрійте олію у великій сковороді. Обсмажуйте м'ясо по 8-10 хвилин з кожного боку. Приберіть на тарілку.
  2. У цій же сковороді обсмажте третю частину бекону приблизно 4 хвилини. Додайте часник, цибулю, розмарин, чебрець, лаврове листя, перемішайте. Потім додайте вино і готуйте близько 4 хвилин.
  3. Додайте подрібнені бланшировані помідори, потім бульйон і телячі гомілки. Додайте води, якщо бульйон не покрив м'ясо повністю. Приправте сіллю і перцем. Доведіть до кипіння, потім накрийте кришкою і відправте в духовку.
  4. Тушкуйте телячі гомілки близько 2 годин, перевіряючи, щоб рідина їх покривала. Перекладіть на тарілку, накрийте фольгою.
  5. Процідіть рідину, де тушкувалось м'ясо, в каструлю середнього розміру і доведіть до кипіння. Готуйте 30-40 хвилин. Приправте сіллю і перцем.
  6. Бекон, що залишився, обсмажте впродовж 5 хвилин, перекладіть на паперові рушники.
  7. Додайте оливкову олію, потім панірувальні сухарі в сковороду, приправте сіллю і перцем і готуйте, періодично перемішуючи, 8 хвилин. Додайте пармезан, бекон і перемішайте. Перекладіть у невелику миску.
  8. Викладіть трохи соусу на телячі гомілки і посипте панірувальними сухарями. Соус можна подати окремо.

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Телятина в йогурті з білими грибами

Телятина в йогурті з грибами / Фото: instagram.com/mega_eda_com/

Інгредієнти:

  • 600 г телятини;
  • 2 цибулини;
  • 200 г білих грибів;
  • 60 г вершкового масла;
  • 2 ст. л. борошна;
  • 100 мл йогурту;
  • 80 мл вершків;
  • чорний і червоний перець і сіль – за смаком.

Як приготувати:

  1. Телятину промийте і просушіть. Наріжте на шматки завширшки 2 см і завтовшки 1 см. Посипте спеціями, перемішайте і залиште на 15 хвилин.
  2. Обсмажте м'ясо 10-15 хвилин.
  3. Гриби і цибулю дрібно і обсмажте. Додайте до м'яса.
  4. Для соусу розтопіть 50 г вершкового масла, додайте борошно та злегка підсмажте.
  5. Додайте вершки, теплу воду і доведіть до потрібної густоти.
  6. Збийте йогурт і додайте в соус. Підігрійте, але не доводьте до кипіння.
  7. Додайте соус в телятину з грибами. Тушкуйте 10 хвилин.

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