Телятина на день народження – 3 чудові страви, які запам'ятаються надовго

На день народження завжди хочеться чогось особливого. Любите легкі гарні страви, наприклад, з індички, то й телятина буде дуже до речі. Ніжна і практично дієтична вона обов'язково сподобається всім. Головне – це правильно її приготувати. Намагатися не пересмажити чи не перетушкувати, обов'язково треба запастися розмарином, чебрецем і орегано.
Фудблогер mega_eda_com пропонує приготувати низькокалорійну телятину в йогурті з білими грибами. Подавати з будь-яким гарніром.
Рецепти телятини на день народження / Фото: Depositphotos
Для рецепта телятини з беконом і пармезаном із сайту Вonappetit.com потрібні гомілки, а для тушкованої телятини з лимоном і орегано за рецептом Тaste.com.au потрібні будуть стейки.
Тушкована телятина з лимоном і орегано
Інгредієнти:
- 8 стейків телятини;
- 2 ст. л. оливкової олії;
- 50 г вершкового масла, нарізаного кубиками;
- 1 зубчик часнику, нарізаний;
- 2 ст. л. орегано;
- 1 ст. л. лимонного соку;
- борошно для присипки, сіль, перець.
Як приготувати:
- Обсипати телятину в суміші борошна, солі та перцю. Нагрійте олію у великій сковороді з антипригарним покриттям. Додайте олію та обсмажте порціями по 2-3 хвилини з кожного боку. Поставте м'ясо в тепле місце.
- Зменшіть вогонь і додавайте вершкове масло потроху, постійно помішуючи, доки воно не перетвориться на соус. Додайте часник і орегано і готуйте ще 2 хвилини. Перемішайте з лимонним соком.
- Поверніть телятину в сковороду, щоб вона прогрілася,та одразу подавайте з тушкованими овочами.
Телятина з беконом і пармезаном
Інгредієнти:
- 1, 5 кг теляча гомілку;
- 150 г бекону;
- 10 шт. зубчиків часнику;
- 2 шт. цибулі, очищеної, порізаної на четвертинки;
- 2 головки часнику, розрізані навпіл уздовж;
- свіжий чебрець і розмарин;
- 2 шт. лаврового листя;
- 200 мл сухого білого вина;
- 500 г цілі очищені помідори;
- 1,5 л курячого бульйону;
- 250-300 г панірувальних сухарів;
- 50 дрібно натертого пармезану;
- сіль, перець, оливкова олія.
Як приготувати:
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Приправити телятину сіллю і перцем. Нагрійте олію у великій сковороді. Обсмажуйте м'ясо по 8-10 хвилин з кожного боку. Приберіть на тарілку.
- У цій же сковороді обсмажте третю частину бекону приблизно 4 хвилини. Додайте часник, цибулю, розмарин, чебрець, лаврове листя, перемішайте. Потім додайте вино і готуйте близько 4 хвилин.
- Додайте подрібнені бланшировані помідори, потім бульйон і телячі гомілки. Додайте води, якщо бульйон не покрив м'ясо повністю. Приправте сіллю і перцем. Доведіть до кипіння, потім накрийте кришкою і відправте в духовку.
- Тушкуйте телячі гомілки близько 2 годин, перевіряючи, щоб рідина їх покривала. Перекладіть на тарілку, накрийте фольгою.
- Процідіть рідину, де тушкувалось м'ясо, в каструлю середнього розміру і доведіть до кипіння. Готуйте 30-40 хвилин. Приправте сіллю і перцем.
- Бекон, що залишився, обсмажте впродовж 5 хвилин, перекладіть на паперові рушники.
- Додайте оливкову олію, потім панірувальні сухарі в сковороду, приправте сіллю і перцем і готуйте, періодично перемішуючи, 8 хвилин. Додайте пармезан, бекон і перемішайте. Перекладіть у невелику миску.
- Викладіть трохи соусу на телячі гомілки і посипте панірувальними сухарями. Соус можна подати окремо.
Телятина в йогурті з білими грибами
Інгредієнти:
- 600 г телятини;
- 2 цибулини;
- 200 г білих грибів;
- 60 г вершкового масла;
- 2 ст. л. борошна;
- 100 мл йогурту;
- 80 мл вершків;
- чорний і червоний перець і сіль – за смаком.
Як приготувати:
- Телятину промийте і просушіть. Наріжте на шматки завширшки 2 см і завтовшки 1 см. Посипте спеціями, перемішайте і залиште на 15 хвилин.
- Обсмажте м'ясо 10-15 хвилин.
- Гриби і цибулю дрібно і обсмажте. Додайте до м'яса.
- Для соусу розтопіть 50 г вершкового масла, додайте борошно та злегка підсмажте.
- Додайте вершки, теплу воду і доведіть до потрібної густоти.
- Збийте йогурт і додайте в соус. Підігрійте, але не доводьте до кипіння.
- Додайте соус в телятину з грибами. Тушкуйте 10 хвилин.