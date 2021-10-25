Телятина на день народження – 3 чудові страви, які запам'ятаються надовго

На день народження завжди хочеться чогось особливого. Любите легкі гарні страви, наприклад, з індички, то й телятина буде дуже до речі. Ніжна і практично дієтична вона обов'язково сподобається всім. Головне – це правильно її приготувати. Намагатися не пересмажити чи не перетушкувати, обов'язково треба запастися розмарином, чебрецем і орегано.

Фудблогер mega_eda_com пропонує приготувати низькокалорійну телятину в йогурті з білими грибами. Подавати з будь-яким гарніром.

Рецепти телятини на день народження / Фото: Depositphotos

Реклама

Для рецепта телятини з беконом і пармезаном із сайту Вonappetit.com потрібні гомілки, а для тушкованої телятини з лимоном і орегано за рецептом Тaste.com.au потрібні будуть стейки.

Тушкована телятина з лимоном і орегано

Тушкована телятина з лимоном і орегано / Фото: www.taste.com.au

Інгредієнти:

Реклама

8 стейків телятини;

2 ст. л. оливкової олії;

50 г вершкового масла, нарізаного кубиками;

1 зубчик часнику, нарізаний;

2 ст. л. орегано;

1 ст. л. лимонного соку;

борошно для присипки, сіль, перець.

Як приготувати:

Обсипати телятину в суміші борошна, солі та перцю. Нагрійте олію у великій сковороді з антипригарним покриттям. Додайте олію та обсмажте порціями по 2-3 хвилини з кожного боку. Поставте м'ясо в тепле місце. Зменшіть вогонь і додавайте вершкове масло потроху, постійно помішуючи, доки воно не перетвориться на соус. Додайте часник і орегано і готуйте ще 2 хвилини. Перемішайте з лимонним соком. Поверніть телятину в сковороду, щоб вона прогрілася,та одразу подавайте з тушкованими овочами.

Телятина з беконом і пармезаном

Телятина з беконом та пармезаном / Фото: www.bonappetit.com

Реклама

Інгредієнти:

1, 5 кг теляча гомілку;

150 г бекону;

10 шт. зубчиків часнику;

2 шт. цибулі, очищеної, порізаної на четвертинки;

2 головки часнику, розрізані навпіл уздовж;

свіжий чебрець і розмарин;

2 шт. лаврового листя;

200 мл сухого білого вина;

500 г цілі очищені помідори;

1,5 л курячого бульйону;

250-300 г панірувальних сухарів;

50 дрібно натертого пармезану;

сіль, перець, оливкова олія.

Як приготувати:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Приправити телятину сіллю і перцем. Нагрійте олію у великій сковороді. Обсмажуйте м'ясо по 8-10 хвилин з кожного боку. Приберіть на тарілку. У цій же сковороді обсмажте третю частину бекону приблизно 4 хвилини. Додайте часник, цибулю, розмарин, чебрець, лаврове листя, перемішайте. Потім додайте вино і готуйте близько 4 хвилин. Додайте подрібнені бланшировані помідори, потім бульйон і телячі гомілки. Додайте води, якщо бульйон не покрив м'ясо повністю. Приправте сіллю і перцем. Доведіть до кипіння, потім накрийте кришкою і відправте в духовку. Тушкуйте телячі гомілки близько 2 годин, перевіряючи, щоб рідина їх покривала. Перекладіть на тарілку, накрийте фольгою. Процідіть рідину, де тушкувалось м'ясо, в каструлю середнього розміру і доведіть до кипіння. Готуйте 30-40 хвилин. Приправте сіллю і перцем. Бекон, що залишився, обсмажте впродовж 5 хвилин, перекладіть на паперові рушники. Додайте оливкову олію, потім панірувальні сухарі в сковороду, приправте сіллю і перцем і готуйте, періодично перемішуючи, 8 хвилин. Додайте пармезан, бекон і перемішайте. Перекладіть у невелику миску. Викладіть трохи соусу на телячі гомілки і посипте панірувальними сухарями. Соус можна подати окремо.

Телятина в йогурті з білими грибами

Телятина в йогурті з грибами / Фото: instagram.com/mega_eda_com/

Інгредієнти:

600 г телятини;

2 цибулини;

200 г білих грибів;

60 г вершкового масла;

2 ст. л. борошна;

100 мл йогурту;

80 мл вершків;

чорний і червоний перець і сіль – за смаком.

Як приготувати: