Салати з хурмою – до фрукта треба додати куряче філе або чорнослив з фетою

Якщо ви любите незвичайне для багатьох поєднання солоного і солодкого в одній тарілці, то час використовувати хурму в салатах.

Взагалі, є фрукти, які з куркою або солоним сиром ідеальні. Наприклад, всілякі варіяції салатів з грушею.

Салати з хурмою / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

Щодо хурми, то вона не має бути в'язкою. Обов'язково спробуйте її перед тим, як відправити в тарілку.

У салат з курячим філе за рецептом aleksandra.galkina.1990 потрібна солодка, але тверда хурма. Чорнослив у другий салат від ekaterina_chernavceva бажано попередньо замочити у гарячій воді.

Салат з хурмою та фетою

Салат з хурмою та фетою / Фото: instagram.com/ekaterina_chernavceva/

Реклама

Інгредієнти:

Хурма – 2 шт.

Чері – 250 г

Мікс салату

Фета – 200 г

Чорнослив – 20 шт.

Волоські горіхи – жменя

Бальзамічний оцет

Як приготувати:

Хурму помити та нарізати довільно. Нарізати фету. Чері – навпіл. Чорнослив замочити у гарячій воді на 15 хвилин. У тарілку викласти мікс салату, розкласти фету, помідори та хурму. Прикрасити нарізаним чорносливом та подрібненими горіхами. Заправити бальзамічним оцтом за смаком.

Реклама

Салат з хурмою та курячим філе

Салат з хурмою та курячим філе / Фото: instagram.com/aleksandra.galkina.1990/

Інгредієнти:

Листя салату

Хурма – 2 шт.

Горіхи волоські – 150 г

Цибуля червона, куряча грудка – по 1 шт.

Для заправки:

Винний оцет – 1 ст. л.

Оливкова олія – 5 ст. л.

Цукор – 1-2 ч. л.

Сіль, перець – за смаком

Як приготувати: