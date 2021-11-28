Салати з хурмою – до фрукта треба додати куряче філе або чорнослив з фетою

Якщо ви любите незвичайне для багатьох поєднання солоного і солодкого в одній тарілці, то час використовувати хурму в салатах.
Взагалі, є фрукти, які з куркою або солоним сиром ідеальні. Наприклад, всілякі варіяції салатів з грушею.
Салати з хурмою / Фото: Колаж: Сьогодні
Щодо хурми, то вона не має бути в'язкою. Обов'язково спробуйте її перед тим, як відправити в тарілку.
У салат з курячим філе за рецептом aleksandra.galkina.1990 потрібна солодка, але тверда хурма. Чорнослив у другий салат від ekaterina_chernavceva бажано попередньо замочити у гарячій воді.
Салат з хурмою та фетою
Салат з хурмою та фетою / Фото: instagram.com/ekaterina_chernavceva/
Інгредієнти:
- Хурма – 2 шт.
- Чері – 250 г
- Мікс салату
- Фета – 200 г
- Чорнослив – 20 шт.
- Волоські горіхи – жменя
- Бальзамічний оцет
Як приготувати:
- Хурму помити та нарізати довільно. Нарізати фету. Чері – навпіл.
- Чорнослив замочити у гарячій воді на 15 хвилин.
- У тарілку викласти мікс салату, розкласти фету, помідори та хурму.
- Прикрасити нарізаним чорносливом та подрібненими горіхами. Заправити бальзамічним оцтом за смаком.
Салат з хурмою та курячим філе
Салат з хурмою та курячим філе / Фото: instagram.com/aleksandra.galkina.1990/
Інгредієнти:
- Листя салату
- Хурма – 2 шт.
- Горіхи волоські – 150 г
- Цибуля червона, куряча грудка – по 1 шт.
Для заправки:
- Винний оцет – 1 ст. л.
- Оливкова олія – 5 ст. л.
- Цукор – 1-2 ч. л.
- Сіль, перець – за смаком
Як приготувати:
- Курку замаринувати в улюбленому маринаді на 30 хвилин.
- Листя салату помити та обсушити. Хурму нарізати часточками, цибулю – півкільцями.
- Цибулю замаринувати в 2 ст. л. винного оцту та щіпці цукру на 10 хвилин.
- Грудку обсмажити і нарізати часточками.
- У тарілку на листя салату викласти курку, хурму, мариновану цибулю, посипати подрібненими горіхами.
- Інгредієнти для заправки з'єднати, перемішати та полити салат.