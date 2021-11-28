Салаты с хурмой – к фрукту нужно добавить куриное филе или чернослив с фетой

Если вы обожаете необычные для многих сочетания соленого и сладкого в одной тарелке, то пора использовать хурму в салатах.
Вообще, есть фрукты, которые с курицей или соленым сыром идеальны. Например, всевозможные вариации салатов с грушей.
Салаты с хурмой / Фото: Коллаж: Сегодня
Что касается хурмы, то она не должна быть вязкой. Обязательно пробуйте ее перед тем, как отправить в тарелку.
В салат с куриным филе по рецепту aleksandra.galkina.1990 нужна сладкая, но твердая хурма. Чернослив во второй салат от ekaterina_chernavceva желательно предварительно замочить в горячей воде.
Салат с хурмой и фетой
Салат с хурмой и фетой / Фото: instagram.com/ekaterina_chernavceva/
Ингредиенты:
- Хурма – 2 шт.
- Черри – 250 г
- Микс салата
- Фета – 200 г
- Чернослив – 20 шт.
- Грецкие орехи – горсть
- Бальзамический уксус
Как приготовить:
- Хурму помыть и нарезать произвольно. Нарезать фету. Черри – пополам.
- Чернослив замочить в горячей воде на 15 минут.
- В тарелку выложить микс салата, разложить фету, помидоры и хурму.
- Украсить нарезанным черносливом и измельченными орехами. Заправить бальзамическим уксусом по вкусу.
Салат с хурмой и куриным филе
Салат с хурмой и куриным филе / Фото: instagram.com/aleksandra.galkina.1990/
Ингредиенты:
- Листья салата
- Хурма – 2 шт.
- Орехи грецкие – 150 г
- Лук красный, куриная грудка – по 1 шт.
Для заправки:
- Винный уксус – 1 ст. л.
- Оливковое масло – 5 ст. л.
- Сахар – 1-2 ч. л.
- Соль, перец – по вкусу
Как приготовить:
- Грудку замариновать в любимом маринаде на 30 минут.
- Листья салата помыть и обсушить. Хурму нарезать дольками, лук – полукольцами.
- Лук замариновать в 2 ст. л. винного уксуса и щепотке сахара на 10 минут.
- Грудку обжарить и нарезать дольками.
- В тарелку на листья салата выложить курицу, хурму, маринованный лук, посыпать измельченными орехами.
- Ингредиенты для заправки соединить, перемешать и полить салат.