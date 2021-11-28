Салаты с хурмой – к фрукту нужно добавить куриное филе или чернослив с фетой

Если вы обожаете необычные для многих сочетания соленого и сладкого в одной тарелке, то пора использовать хурму в салатах.

Вообще, есть фрукты, которые с курицей или соленым сыром идеальны. Например, всевозможные вариации салатов с грушей.

Салаты с хурмой / Фото: Коллаж: Сегодня

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Что касается хурмы, то она не должна быть вязкой. Обязательно пробуйте ее перед тем, как отправить в тарелку.

В салат с куриным филе по рецепту aleksandra.galkina.1990 нужна сладкая, но твердая хурма. Чернослив во второй салат от ekaterina_chernavceva желательно предварительно замочить в горячей воде.

Салат с хурмой и фетой

Салат с хурмой и фетой / Фото: instagram.com/ekaterina_chernavceva/

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Ингредиенты:

Хурма – 2 шт.

Черри – 250 г

Микс салата

Фета – 200 г

Чернослив – 20 шт.

Грецкие орехи – горсть

Бальзамический уксус

Как приготовить:

Хурму помыть и нарезать произвольно. Нарезать фету. Черри – пополам. Чернослив замочить в горячей воде на 15 минут. В тарелку выложить микс салата, разложить фету, помидоры и хурму. Украсить нарезанным черносливом и измельченными орехами. Заправить бальзамическим уксусом по вкусу.

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Салат с хурмой и куриным филе

Салат с хурмой и куриным филе / Фото: instagram.com/aleksandra.galkina.1990/

Ингредиенты:

Листья салата

Хурма – 2 шт.

Орехи грецкие – 150 г

Лук красный, куриная грудка – по 1 шт.

Для заправки:

Винный уксус – 1 ст. л.

Оливковое масло – 5 ст. л.

Сахар – 1-2 ч. л.

Соль, перец – по вкусу

Как приготовить: