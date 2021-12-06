Оселедець під шубою по-новому – дві цікаві подачі улюбленого салату

Залежно від того, який рік за східним календарем настає, на столі має бути відповідний салат.

Ми розповідали про такий – це гарне "Тигреня".

Оселедець під шубою по-новому - рецепти на Новий рік-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

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Але є непохитне, те, що готується незалежно від символів Нового року. Нижче є дві цікаві подачі оселедця під шубою, і вони варті уваги.

Українська фудблогерка kukhnya_yak_relaks пропонує спекти бурякові млинці, які потім з'єднаються з паштетом з оселедця.

На кулінарному сайті Kyxarka.ru салат пропонують зробити у формі рулету.

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Оселедець під шубою у формі рулету

Інгредієнти:

4 шт. зварений у шкірці або запечений буряк;

4 шт. зварена в шкірці морква;

2-3 шт. зварена в шкірці картопля;

2 шт. зварені круто яйця;

1 середній оселедець;

1 невелика цибулина;

майонез, сіль.

Як приготувати:

Овочі потрібно зварити напередодні та добре охолодити. Оселедець розібрати на філе, видалити кістки і нарізати дрібним кубиком. Цибулю дрібно нарізати і змішати з оселедцем. Овочі очистити від шкірки та натерти на дрібній тертці. Яйця очистити і натерти на дрібній тертці. З буряка вичавити зайвий сік і викласти шаром на харчову плівку, посолити. Накрити плівкою або пакетом і трохи ущільнити. На буряк викласти моркву. Шар моркви має бути трохи меншим за шар буряка. Посолити, накрити пакетом та трохи ущільнити. Намазати майонезом. На моркву викласти шар тертої картоплі. Посолити, ущільнити та намазати майонезом. Далі – шар яєць, його потрібно ущільнити та намазати майонезом. У центрі смужкою-гіркою викласти оселедець з цибулею. Сформувати рулет та обтиснути краї. Прибрати у холодильник на 2-3 години. Перекласти на тарілку, зняти плівку. Прикрасити за бажанням.

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Оселедець під шубою по-новому

Інгредієнти:

1 відварений буряк;

1 ск. теплого молока;

1 яйце;

карі, пажитник;

середземноморські трави;

сіль;

3 ст. л. олії;

1 цибулина;

200 г борошна.

Для соусу:

3 ст. л. домашнього майонезу;

250 г філе оселедця;

50 г вершкового масла;

зелень кропу.

Як приготувати: