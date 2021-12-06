Оселедець під шубою по-новому – дві цікаві подачі улюбленого салату

Залежно від того, який рік за східним календарем настає, на столі має бути відповідний салат.
Ми розповідали про такий – це гарне "Тигреня".
Оселедець під шубою по-новому - рецепти на Новий рік-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні
Але є непохитне, те, що готується незалежно від символів Нового року. Нижче є дві цікаві подачі оселедця під шубою, і вони варті уваги.
Українська фудблогерка kukhnya_yak_relaks пропонує спекти бурякові млинці, які потім з'єднаються з паштетом з оселедця.
На кулінарному сайті Kyxarka.ru салат пропонують зробити у формі рулету.
Оселедець під шубою у формі рулету
Інгредієнти:
- 4 шт. зварений у шкірці або запечений буряк;
- 4 шт. зварена в шкірці морква;
- 2-3 шт. зварена в шкірці картопля;
- 2 шт. зварені круто яйця;
- 1 середній оселедець;
- 1 невелика цибулина;
- майонез, сіль.
Як приготувати:
- Овочі потрібно зварити напередодні та добре охолодити. Оселедець розібрати на філе, видалити кістки і нарізати дрібним кубиком.
- Цибулю дрібно нарізати і змішати з оселедцем. Овочі очистити від шкірки та натерти на дрібній тертці. Яйця очистити і натерти на дрібній тертці.
- З буряка вичавити зайвий сік і викласти шаром на харчову плівку, посолити. Накрити плівкою або пакетом і трохи ущільнити.
- На буряк викласти моркву. Шар моркви має бути трохи меншим за шар буряка. Посолити, накрити пакетом та трохи ущільнити. Намазати майонезом.
- На моркву викласти шар тертої картоплі. Посолити, ущільнити та намазати майонезом.
- Далі – шар яєць, його потрібно ущільнити та намазати майонезом. У центрі смужкою-гіркою викласти оселедець з цибулею. Сформувати рулет та обтиснути краї.
- Прибрати у холодильник на 2-3 години.
- Перекласти на тарілку, зняти плівку. Прикрасити за бажанням.
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Оселедець під шубою по-новому
Інгредієнти:
- 1 відварений буряк;
- 1 ск. теплого молока;
- 1 яйце;
- карі, пажитник;
- середземноморські трави;
- сіль;
- 3 ст. л. олії;
- 1 цибулина;
- 200 г борошна.
Для соусу:
- 3 ст. л. домашнього майонезу;
- 250 г філе оселедця;
- 50 г вершкового масла;
- зелень кропу.
Як приготувати:
- Буряк відварити та натерти на тертці. Додати склянку теплого молока, олію, подрібнити блендером.
- Додати яйце та спеції, перемішати. Цибулю натерти на дрібній тертці, додати до молочно-бурякової суміші, перемішати.
- Додати борошно, щоб вийшло тісто, як на млинці. Насмажити млинці на сухій сковороді.
- Для соусу майонезу додати вершкове масло та оселедець. Збити блендером.
- Підрівняти краї млинців за допомогою тарілки. Сформувати салат, чергуючи млинці з оселедцевою масою. Прикрасити за бажанням.
- Поставити на ніч у холодильник.