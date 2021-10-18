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Шафранове лате з куркумою – як приготувати найвишуканіший напій осені

Ірина Маслова
18 жовтня, 16:32
Його можна приготувати на основі звичайного молока, а можна зробити вегетаріянським – з кокосовим або мигдальним. Шафран краще не подрібнювати, а класти цілими нитками, так гарніше

Забудьте про куркуму, беріть шафран – з таким закликом звертаються до нас усі, хто відкрив для себе цей напій. Але куркуму, хоч і трохи, теж варто додати – адже вона надає лате надзвичайно золотавого кольору.

Тонка солодкість шафрану, вершковий смак молока і терпкість еспресо – так описують смак цього модного лате. Може відлякати сам шафран, вірніше, його вартість. Але його потрібно зовсім небагато на склянку, тому насолоджуватися напоєм можна довго.

Шафранове лате / Фото: instagram.com/mercado_sagrado/

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І останнє: шафран заспокійливо діє на нервову систему і зміцнює серце. Тож якщо шукаєте щось нове до списку улюблених напоїв на основі кави, шафранове лате радять десятки тисяч поціновувачів.

Шафранове лате

Інгредієнти:

  • 150 мл молока;
  • 1 ч. л. куркуми;
  • 7-8 ниток шафрану;
  • 50 мл еспресо;
  • підсолоджувач – за смаком.

Як приготувати:

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  1. У маленькій каструлі нагрійте молоко і шафран на середньому або повільному вогні, доки молоко не почне пузиритися по краях, 3-5 хвилин. Зніміть з вогню, додайте куркуму і збийте до густоти і піни.
  2. Зваріть еспресо і вилийте в склянку. Додайте шафранове молоко і подавайте.

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