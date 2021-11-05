"Шоколадна ковбаса – як приготувати найоригінальніший десерт дитинства

Казати про те, що цей десерт – винахід зрілого соціалізму – неправильно. Подібні десерти є в Італії, Німеччині, Греції.

Пік популярності "Ковбаси" у нас припав на середину 80-х, коли кожна поважна господиня просто повинна була мати особистий, записаний у зошит, рецепт.

Домашня шоколадна ковбаса / Фото: Depositphotos

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У кожної він був свій: зі згущеним молоком і без, з какао або шоколадом. Ті, хто мав можливість, додавали лікер або коньяк.

Для його відтворення не потрібне спеціяльне обладнання, як для "Горішків" зі згущеним молоком, усе робиться за допомогою рук.

Фудблогерка sladko_ot_soroki дуже творчо підійшла до "Ковбаси" і пропонує додати до неї трохи кави та мармеладу.

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Отже, як приготувати цей десерт та деякі тонкощі – нижче.

Витоки наша "Ковбаса" бере у німецького "Холодного собаки"

"Холодна собака" – прототип "Шоколадної ковбаси" / Фото: instagram.com/prudnikova7457

Ось вона, та сама "Собака". Іншими словами – шоколадний кекс без випічки. Печиво з розтопленим шоколадом укладалося шарами, заливалося сиропом та покривалося товстим шаром шоколаду.

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Тримати десерт рекомендувалося за дуже низьких температур. Готували його в Німеччині щонайменше на 60 років раніше, ніж у нас.

Як приготувати справді смачну "Шоколадну ковбасу"

Усі інгредієнти без винятку мають бути високої якості. Галетне або солонувате печиво не годиться. Потрібно пісочне на кшталт "Топленого молока". До речі, печиво сильно подрібнювати не потрібно, крихти мають нагадувати сало, як у справжній ковбасі. Якщо маса трохи сухувата, можна додати трохи звареної кави, згущеного молока, бренді. Краще використовувати цукрову пудру. Цукор може не розчинитися та неприємно рипітиме на зубах. Не загортайте "Ковбасу" у фольгу, вона ризикує розвалитися, коли її відкриватимете. Ідеально – харчова плівка.

"Шоколадна ковбаса" – рецепт

"Шоколадна ковбаса" – рецепт / Фото: instagram.com/sladko_ot_soroki/

Інгредієнти:

Пісочне або цукрове печиво – 400 г

Шоколад (будь-який) – 180 г ( якщо берете темний шоколад, можна додати цукор )

) Вершкове масло 82,5% – 150 г

Какао – 3 ст. л.

Кава (міцна) – 100 мл

Горіхи будь-які – 100 г

Мармелад – за смаком

Як приготувати:

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