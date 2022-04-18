Шоколадна паска з цукатами – оригінальний рецепт Євгена Клопотенка

Традиційна паска не передбачає какао, такий варіант – це смачні експерименти господарок та професіоналів. До речі, закарпатська з медом взагалі без звичної глазурі як прикраси.

Євген Клопотенко пропонує пасхальний хліб з терпким смаком какао, воно потрапить і в глазур.

Шоколадна паска за рецептом Євгенія Клопотенка / Фото: klopotenko.com, Колаж: Сьогодні

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Прикрашайте паску цукатами, горіхами або карамельним драже.

Шоколадна паска з цукатами

Шоколадна паска з цукатами / Фото: klopotenko.com

Складові:

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300 г борошна (і додатково для замісу);

150 г цукру;

30 г живих дріжджів;

3 яйця;

150 мл води;

100 г вершкового масла;

2 ст. л. темного какао;

100 г цукатів.

Глазур:

2-3 ст. л. лимонного соку;

100 г цукрової пудри;

2 ст. л. какао.

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Як приготувати:

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Для опари викладіть дріжджі в миску, додайте воду (150 мл) і перемішайте до розчинення дріжджів. Додайте 2 ст. л. цукру. Додайте 4 ст. л. борошна та акуратно перемішайте до однорідного стану. Накрийте опару рушником і залиште підходити в теплому місці на 20-30 хвилин. У велику миску просійте борошно. Додайте цукор, какао (2 ст. л.) і добре перемішайте лопаткою. Додайте яйця (3 шт.), розм'якшене вершкове масло (100 г) та опару. Замісити тісто до однорідного стану. Якщо тісто вийшло дуже рідке, то додайте ще трохи борошна. Накрийте тісто рушником та поставте в тепле місце на 1 годину для підходу. Обімніть руками, змащеними олією, додайте цукати і легко перемішайте. Змастіть форму для паски вершковим маслом, щоби паску можна було легко вийняти і вона не прилипала. Сформуйте з тіста кулю і покладіть у форму для Великодня. Тісто має займати трохи більше однієї третини форми. Знову накрийте рушником та залиште у теплому місці на 30-40 хвилин, щоб тісто знову піднялося. Розігрійте духовку до 180 градусів. Випікайте паску 25-40 хвилин залежно від розміру форми. Якщо скоринка надміру підрум'яниться, прикрийте її фольгою, щоб не підгоріла. Дістаньте пасху з духовки і дайте їй охолонути прямо у формі. Для глазурі змішайте цукрову пудру (100 г) з какао (2 ст. л.) та 2-3 ст. л. лимонного соку, перемішайте за допомогою вінчика. Якщо глазур виходить занадто густою, додайте ще трохи соку лимона. Покрийте паску глазур'ю. За бажанням прикрасьте посипкою з цукатів або будь-якими іншими прикрасами на ваш смак.

Докладніше про шоколадну паску від Євгена Клопотенка дивіться у відео.