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Ніжна ромова баба на Великдень – рецепт з алкогольним та безалкогольним просоченням

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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12 квітня, 11:02
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Тісто довго вистоюється, але випікається за 20 хвилин. Маса борошна має відповідати масі яєць. Тут на 400 грамів борошна потрібно сім великих яєць
Ромова баба на Великдень
Ромова баба на Великдень / Фото: Инстаграм

Рецептів випічки на Великдень багато й найрізноманітніших. Можна звернутися до закарпатської кухні та приготувати медову паску, а можна трохи відійти від звичних речей та спекти ромову бабу.

Судячи з кількості яєць і часу вистоювання, м'якуш буде повітряним. Плюс просочення, його можна доставити всередину ромової баби за допомогою шприца. Це коли потрібна максимальна соковитість.

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Просочення авторка рецепта пропонує два – з темним ромом і без нього. Обов'язково використовуйте цедру лимона.

Прикрашати випічку краще збитими вершками безпосередньо перед подачею, звична глазур не підійде.

Рецепт знайшли у фубдлогерки ol_4ik.

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Ромова баба на Великдень

Ромова баба на Великдень
Ромова баба на Великдень / Фото: instagram.com/ol_4ik/

Інгредієнти:

  • борошно – 400 г;
  • цукор – 30 г;
  • дріжджі свіжі – 12 г;
  • яйця – 7 шт.;
  • масло вершкове (м'яке) – 70 г;
  • ванілін – за смаком;
  • сіль – щіпка.

Просочення з алкоголем:

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  • вода – 500 мл;
  • цукор – 250 г;
  • темний ром – 250 мл;
  • цедра лимона.

Просочення без алкоголю:

  • вода – 700мл;
  • цукор – 350 г;
  • цедра лимона.

Простий рецепт паски з цукатами та родзинками знайдете тут.

Як приготувати:

  1. Розчинити дріжджі у чайній ложці теплої води. З'єднати борошно, цукор та дріжджі.
  2. Трохи збити яйця виделкою й трьома частинами додати до борошна. Добре вимісити методом складання та відбивання.
  3. Додати вершкове масло та ванілін, вмішати масло в тісто.
  4. Додати сіль та вимішувати тісто 15-20 хвилин. Тісто має бути липким, але еластичним. Накрити плівкою та відправити у тепле місце на 3 години.
  5. Перекласти у форму та поставити у тепле місце на 1-2 години
  6. Випікати за 200 градусів з режимом верх-низ 8-10 хвилин, зменшити температуру до 180 градусів і випікати ще 8 хвилин. Дати охолонути.
  7. Для просочення в сотейнику з'єднати воду з цукром та цедрою, варити на середньому вогні, доки цукор повністю не розчиниться. Трохи остудити, прибрати цедру і додати ром.
  8. Полити просоченням. Прикрасити за смаком.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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