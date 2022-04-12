Нежная ромовая баба на Пасху – рецепт с алкогольной и безалкогольной пропиткой

Рецептов выпечки на Пасху много и самых разнообразных. Можно обратиться к закарпатской кухне и приготовить медовую паску, а можно немного отойти от привычных вещей и испечь ромовую бабу.
Судя по количеству яиц и времени расстойки, мякиш получится воздушным. Плюс пропитка, ее можно доставить внутрь ромовой бабы с помощью шприца. Это когда нужна максимальная сочность.
Пропитки автор рецепта предлагает две – с темным ромом и без него. Обязательно используйте цедру лимона.
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Украшать выпечку лучше взбитыми сливками непосредственно перед подачей, привычная глазурь не подойдет.
Рецепт нашли у фубдлогера ol_4ik.
Ромовая баба на Пасху
Ингредиенты:
- мука – 400 г;
- сахар – 30 г;
- дрожжи свежие – 12 г;
- яйца – 7 шт.;
- масло сливочное (мягкое) – 70 г;
- ванилин – по вкусу;
- соль – щепотка.
Пропитка с алкоголем:
- вода – 500 мл;
- сахар – 250 г;
- темный ром – 250 мл;
- цедра лимона.
Пропитка без алкоголя:
- вода – 700 мл;
- сахар – 350 г;
- цедра лимона.
Простой рецепт паски с цукатами и изюмом найдете здесь.
Как приготовить:
- Растворить дрожжи в чайной ложке теплой воды. Соединить муку, сахар и дрожжи.
- Немного взбить яйца вилкой и тремя частями добавить к муке. Хорошо вымесить методом складывания и отбивания.
- Добавить сливочное масло и ванилин, вмешать масло тесто.
- Добавить соль и вымешивать тесто 15-20 минут. Тесто должно быть липким, но эластичным. Накрыть пленкой и отправить в теплое место на 3 часа.
- Переложить в форму и поставить в теплое место на 1-2 часа
- Выпекать при 200 градусах с режимом верх-низ 8-10 минут, уменьшить температуру до 180 градусов и выпекать еще 8 минут. Дать остыть.
- Для пропитки в сотейнике соединить воду с сахаром и цедрой, варить на среднем огне, пока сахар полностью не растворится. Немного остудить, убрать цедру и добавить ром.
- Полить пропиткой. Украсить по вкусу.