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Нежная ромовая баба на Пасху – рецепт с алкогольной и безалкогольной пропиткой

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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12 апреля, 11:02
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Тесто долго выстаивается, но выпекается за 20 минут. Масса муки должна соответствовать массе яиц. Здесь на 400 граммов муки нужно семь больших яиц
Ромовая баба на Пасху
Ромовая баба на Пасху / Фото: Инстаграм

Рецептов выпечки на Пасху много и самых разнообразных. Можно обратиться к закарпатской кухне и приготовить медовую паску, а можно немного отойти от привычных вещей и испечь ромовую бабу.

Судя по количеству яиц и времени расстойки, мякиш получится воздушным. Плюс пропитка, ее можно доставить внутрь ромовой бабы с помощью шприца. Это когда нужна максимальная сочность.

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Пропитки автор рецепта предлагает две – с темным ромом и без него. Обязательно используйте цедру лимона.

Украшать выпечку лучше взбитыми сливками непосредственно перед подачей, привычная глазурь не подойдет.

Рецепт нашли у фубдлогера ol_4ik.

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Ромовая баба на Пасху

Ромовая баба на Пасху
Ромовая баба на Пасху / Фото: instagram.com/ol_4ik/

Ингредиенты:

  • мука – 400 г;
  • сахар – 30 г;
  • дрожжи свежие – 12 г;
  • яйца – 7 шт.;
  • масло сливочное (мягкое) – 70 г;
  • ванилин – по вкусу;
  • соль – щепотка.

Пропитка с алкоголем:

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  • вода – 500 мл;
  • сахар – 250 г;
  • темный ром – 250 мл;
  • цедра лимона.

Пропитка без алкоголя:

  • вода – 700 мл;
  • сахар – 350 г;
  • цедра лимона.

Простой рецепт паски с цукатами и изюмом найдете здесь.

Как приготовить:

  1. Растворить дрожжи в чайной ложке теплой воды. Соединить муку, сахар и дрожжи.
  2. Немного взбить яйца вилкой и тремя частями добавить к муке. Хорошо вымесить методом складывания и отбивания.
  3. Добавить сливочное масло и ванилин, вмешать масло тесто.
  4. Добавить соль и вымешивать тесто 15-20 минут. Тесто должно быть липким, но эластичным. Накрыть пленкой и отправить в теплое место на 3 часа.
  5. Переложить в форму и поставить в теплое место на 1-2 часа
  6. Выпекать при 200 градусах с режимом верх-низ 8-10 минут, уменьшить температуру до 180 градусов и выпекать еще 8 минут. Дать остыть.
  7. Для пропитки в сотейнике соединить воду с сахаром и цедрой, варить на среднем огне, пока сахар полностью не растворится. Немного остудить, убрать цедру и добавить ром.
  8. Полить пропиткой. Украсить по вкусу.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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