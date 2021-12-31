Шоколадно-сирний пиріг "Тигр" – ще один чудовий десерт до Нового року

Багато хто, ймовірно, як данина минулому, продовжують готувати до Нового року "Наполеон" або Медовик з дуже цікавим кремом.
А хтось віддає перевагу фруктам на десерт, щоб не перевантажувати організм у новорічну ніч.
Шоколадно-сирний пиріг «Тигр» / Фото: instagram.com/iamcookru/
Але навіть якщо ви трохи байдужі до солодкого, цей пиріг варто приготувати все одно. Тіста в ньому небагато, решта – сирна начинка. Тож особливо переживати за фігуру не доводиться.
Прекрасне поєднання молочно-вершкового та шоколадного – практично класика. Рецепт знайдено на сторінці iamcookru.
Шоколадно-сирний пиріг "Тигр"
Інгредієнти:
- Борошно – 300 г
- Вершкове масло – 180-200 г
- Цукор – 100-150 г
- Яйце – 1 шт.
- Какао – 2,5-3 ст. л.
- Розпушувач – 10 г
- Сіль – щіпка
Для начинки:
- Сир – 400 г
- Вершкове масло – 150 г
- Цукор – 100-150 г
- Яйця – 3 шт.
- Крохмаль кукурудзяний – 1,5 ст. л.
- Ванілін – на кінчику ножа
Додатково:
- Кондитерське посипання
Як приготувати:
- Для начинки з'єднайте сир, тепле розтоплене вершкове масло, ванілін, яйця, цукор та кукурудзяний крохмаль. Збийте блендером.
- Цукор розітріть з маслом, а потім вбийте яйце і перемішайте масу. Всипте борошно, сіль, розпушувач та какао. Замісіть тісто.
- Невеликий шматочок тіста залиште для створення тигра. Решту тіста покладіть у форму, формуючи бортики.
- Покладіть на тісто начинку та розподіліть її. А зі шматочка тіста зліпіть тигреня та гілля ялинки.
- Випікайте за 160-170 градусів близько 1 години.