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Шоколадно-сирний пиріг "Тигр" – ще один чудовий десерт до Нового року

Ірина Маслова
31 грудня, 09:50
Основне завдання – з тіста зліпити мордочку тигра. Пиріг відкритий, тому шоколадний візерунок матиме привабливий вигляд на білій сирній начинці

Багато хто, ймовірно, як данина минулому, продовжують готувати до Нового року "Наполеон" або Медовик з дуже цікавим кремом.

А хтось віддає перевагу фруктам на десерт, щоб не перевантажувати організм у новорічну ніч.

Шоколадно-сирний пиріг «Тигр» / Фото: instagram.com/iamcookru/

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Але навіть якщо ви трохи байдужі до солодкого, цей пиріг варто приготувати все одно. Тіста в ньому небагато, решта – сирна начинка. Тож особливо переживати за фігуру не доводиться.

Прекрасне поєднання молочно-вершкового та шоколадного – практично класика. Рецепт знайдено на сторінці iamcookru.

Шоколадно-сирний пиріг "Тигр"

Інгредієнти:

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  • Борошно – 300 г
  • Вершкове масло – 180-200 г
  • Цукор – 100-150 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Какао – 2,5-3 ст. л.
  • Розпушувач – 10 г
  • Сіль – щіпка

Для начинки:

  • Сир – 400 г
  • Вершкове масло – 150 г
  • Цукор – 100-150 г
  • Яйця – 3 шт.
  • Крохмаль кукурудзяний – 1,5 ст. л.
  • Ванілін – на кінчику ножа

Додатково:

  • Кондитерське посипання

Як приготувати:

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  1. Для начинки з'єднайте сир, тепле розтоплене вершкове масло, ванілін, яйця, цукор та кукурудзяний крохмаль. Збийте блендером.
  2. Цукор розітріть з маслом, а потім вбийте яйце і перемішайте масу. Всипте борошно, сіль, розпушувач та какао. Замісіть тісто.
  3. Невеликий шматочок тіста залиште для створення тигра. Решту тіста покладіть у форму, формуючи бортики.
  4. Покладіть на тісто начинку та розподіліть її. А зі шматочка тіста зліпіть тигреня та гілля ялинки.
  5. Випікайте за 160-170 градусів близько 1 години.