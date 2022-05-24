Шоколадний десерт без випічки за 15 хвилин – потрібно чотири інгредієнти

Цей шоколадний десерт є дуже ніжним, але щільнішим за відомий баварський десерт з кремовою текстурою.
Якщо у вас є готове згущене молоко, потрібна одна бляшанка, то приготується він за 15 хвилин. Просто підігрійте його вершковим маслом і з'єднайте з какао.
Шоколадний десерт за 15 хвилин
Можна скористатися рецептом рідкого згущеного молока від авторки рецепта Солодке життя з Юлією Шевчук.
Отже, коли маса трохи застигне, сформуйте цукерки улюбленої форми та прикрасьте какао.
Шоколадний десерт за 15 хвилин
Шоколадний десерт за 15 хвилин
Інгредієнти:
- молоко – 500 мл;
- цукор – 160 г;
- вершкове масло 82% – 30 г;
- какао – 130 г.
Як приготувати:
- У глибоку сковороду вилити молоко, додати цукор і довести суміш до закипання, помішуючи.
- Коли молоко закипить, додати вершкове масло частинами, помішуючи суміш. Готувати 15 хвилин. Коли суміш буде відтінку кави з молоком, то згущене молоко рідкої консистенції готове. Дати охолонути.
- Перелити суміш у миску і додати просіяне какао. Ретельно перемішати до однорідності.
- Тарілку застелити плівкою і рівномірно викласти шоколадну масу. Накрити плівкою. Відправити в морозилку на 20 хвилин.
- Зняти плівку, сформувати цукерки, прикрасити какао та прибрати у холодильник.
Як легко приготувати рідке згущене молоко дивіться у відео.
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