Симпатичний суп з кропивою та куркою – як приготувати правильно та простий рецепт

Через затяжну весну активне використання зелені почалося зовсім недавно. Як приготувати борщ із щавлем та яйцем – ми писали, настав час для кропиви.
Звичайно, її потрібно збирати в чистій місцині та наймолодшу. Стебла приберіть, при цьому не забувши на всяк випадок надягнути рукавички.
Рецепт супу з кропивою та куркою
Рецепт редакційний. Радимо використовувати курячі стегна, це м'ясо соковитіше за філе. Одне збите яйце заллється в киплячий суп, друге, варене, стане його прикрасою.
Суп з кропивою та куркою
Суп з кропивою та куркою
Інгредієнти:
- курячі стегна – 200 г;
- картопля – 3 шт.;
- кропива (молоде листя) – 100-150 г;
- яйце – 3 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- половина моркви;
- сіль, спеції – за смаком.
Як приготувати:
- Зварити курячий бульйон, посолити, додати спеції за смаком.
- Картоплю нарізати великою соломкою, додати до бульйону. Варити до напівготовності. Додати подрібнену цибулю й терту моркву.
- Кропиву промити, прибирати жорсткі стеблинки, дрібно нарізати і додати в суп. Варити 7 хвилин.
- Одне яйце збити й акуратно влити в суп тонким струмком, постійно помішуючи. Варити дві хвилини. Прикрасити вареним яйцем.
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