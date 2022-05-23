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Симпатичный суп с крапивой и курицей – как приготовить правильно и простой рецепт

Ирина Маслова
23 мая, 17:30
Характерный цвет суп с крапивой получает, если морковь и лук не зажаривать, а измельчить и добавить к бульону

Из-за затяжной весны активное использование зелени началось совсем недавно. Как приготовить борщ со щавелем и яйцом – мы писали, пришло время для крапивы.

Конечно, ее нужно собирать в чистой местности и самую-самую молодую. Стебли уберите, при этом не забыв на всякий случай надеть перчатки.

Рецепт супа с крапивой и курицей / Фото: Инстаграм

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Рецепт редакционный. Советуем использовать куриные бедра, это мясо сочнее филе. Одно взбитое яйцо вольется в кипящий суп, второе, вареное, станет его украшением.

Суп с крапивой и курицей

Суп с крапивой и курицей / Фото: Инстаграм

Ингредиенты:

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  • куриные бедра – 200 г;
  • картофель – 3 шт.;
  • крапива (молодые листья) – 100-150 г;
  • яйцо – 3 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • половина моркови;
  • соль, специи по вкусу.

Как приготовить:

  1. Сварить куриный бульон, посолить, добавить специи по вкусу.
  2. Картофель нарезать крупной соломкой, добавить к бульону. Варить до полуготовности. Добавить измельченный лук и тертую морковь.
  3. Крапиву промыть, убирать жесткие стебельки, мелко нарезать и добавить в суп. Варить 7 минут.
  4. Одно яйцо взбить и аккуратно влить в суп тонкой струйкой, постоянно помешивая. Варить две минуты. Украсить вареным яйцом.

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