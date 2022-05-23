Симпатичный суп с крапивой и курицей – как приготовить правильно и простой рецепт

Из-за затяжной весны активное использование зелени началось совсем недавно. Как приготовить борщ со щавелем и яйцом – мы писали, пришло время для крапивы.

Конечно, ее нужно собирать в чистой местности и самую-самую молодую. Стебли уберите, при этом не забыв на всякий случай надеть перчатки.

Рецепт супа с крапивой и курицей / Фото: Инстаграм

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Рецепт редакционный. Советуем использовать куриные бедра, это мясо сочнее филе. Одно взбитое яйцо вольется в кипящий суп, второе, вареное, станет его украшением.

Суп с крапивой и курицей

Суп с крапивой и курицей / Фото: Инстаграм

Ингредиенты:

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куриные бедра – 200 г;

картофель – 3 шт.;

крапива (молодые листья) – 100-150 г;

яйцо – 3 шт.;

лук – 1 шт.;

половина моркови;

соль, специи по вкусу.

Как приготовить:

Сварить куриный бульон, посолить, добавить специи по вкусу. Картофель нарезать крупной соломкой, добавить к бульону. Варить до полуготовности. Добавить измельченный лук и тертую морковь. Крапиву промыть, убирать жесткие стебельки, мелко нарезать и добавить в суп. Варить 7 минут. Одно яйцо взбить и аккуратно влить в суп тонкой струйкой, постоянно помешивая. Варить две минуты. Украсить вареным яйцом.

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