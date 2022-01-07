Вершкове пиво Гаррі Поттера – рецепти для дітей та дорослих

Так часто буває, коли фільм набуває всесвітньої популярності й усе їстівне, що там показують, стає таким же затребуваним.
Так сталося з печивом дальгона з "Гри у кальмара", таким стало й вершкове пиво із серії книг про Гаррі Поттера.
Рецепти вершкового пива Гаррі Поттера / Фото: Колаж: Сьогодні
Щодо "дорослого" пива, то Джоан Роулінг свого часу казала, що вигадала його. Хоча є версія, що подібний напій, на основі елю, дуже поважали в Англії, в епоху Тюдорів, а саме у 16-му столітті.
Для дітей авторка рецепта differents_recipes пропонує приготувати напій з морозива та ірисок.
Напій для дорослих від shoni_bachi_uu готується на пиві. Ясна річ, якщо є ель, то буде смачніше.
Пиво Гаррі Поттера для дітей
Інгредієнти (на 1 склянку):
- Вершки 33% – 30 мл
- Пломбір – 70-100 г
- Газована вода – 1/2 склянки
- Кориця, кардамон – 0,5 ч. л.
- Іриски – 9-10 шт.
- Збиті вершки, сироп – для прикраси
Як приготувати:
- У сотейник вилити вершки, додати іриски, корицю, кардамон. На маленькому вогні суміш довести до густої консистенції. Трохи остудити.
- З'єднати з морозивом та змішати за допомогою блендера.
- Половину склянки наповнити пивом, додати злегка охолоджену газовану воду і перемішати.
- Прикрасити збитими вершками та сиропом.
Пиво Гаррі Поттера для дорослих
Інгредієнти (на 1 склянку):
- Світле або нефільтроване пиво – 0,5 л
- Жовток – 2 шт.
- Цукор – 60 г
- Вершкове масло – 1 ст. л.
- Мускатний горіх, мелений сухий імбир, мелена гвоздика – по щіпці
Як приготувати:
- Вилити пиво в каструлю та додати спеції. Розігріти, щоб суміш стала теплою.
- Добре збити жовтки з цукром і додати в нагріте пиво зі спеціями, постійно помішуючи, до загустіння.
- Зняти з вогню, додати масло, злегка збити міксером і вилити в бокал.