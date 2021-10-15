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Яблучний мак'ято – рецепт, який зібрав більше 300 тисяч переглядів у TikTok

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
15 жовтня, 09:01
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Автор рецепта побачив цей напій серед новинок в одній з всесвітньо відомій мережі кав'ярень. Потрібні тростинний цукор, яблуко і, звичайно, добре зварене еспресо
Яблочный мак'ято
Яблочный мак'ято / Фото: instagram.com/ventocoffee/

Настають осінні холоди – час для цікавих та з функцією – зігрівати – напоїв на основі кави. Любителі молока вибирають лате і капучино, в якому молока набагато менше.

А в мережі TikTok свої фаворити – яблучний мак'ято. Користувач Ден Маклафлін (@Softpourn), спробувавши цей напій у всесвітньо відомій мережі кав'ярень, вирішив приготувати його. Ролик переглянули понад 300 тисяч людей. З'ясувалося, приготувати це вдома цілком реально.

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Так, Ден – не просто любитель кави, він цінитель напою. У TikTok йому вдалося зібрати ціле співтовариство шанувальників кави, яким він час від часу дає цікаві майстер-класи.

Яблучний мак'ято

Інгредієнти:

  • Тростинний цукор, вода – по 1 склянці
  • Еспресо – чарка
  • Кориця – 2 палички (або 1 ч. л. меленої кориці)
  • Яблуко – 1 шт. (потрібна шкірка)
  • Молоко – пів склянки
  • Лід – для подачі
  • Збиті вершки, карамель – для прикраси

Як приготувати:

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  1. У сотейник викласти цукор, воду, яблучну шкірку та палички кориці. Довести до кипіння, помішуючи. Зменшити вогонь і варити, доки сироп не зменшиться вдвічі.
  2. Процідити і остудити.
  3. У склянку або чашку з високими стінками додати 1 ст. л. сиропу, молоко і чарку еспресо.
  4. Перемішати і прикрасити корицею.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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