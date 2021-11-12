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Брауні з 3 інгредієнтів – так просто ви його ще не готували

Ірина Маслова
12 листопада, 18:01
Потрібно 5 яєць, склянка борошна та 750 грамів усім відомої шоколадної пасти. Її, для зручності замісу тіста, потрібно трохи розігріти у мікрохвильовій печі

Класичний брауні повністю шоколадний, його можна посилити сливами, так десерт стає цікавішим. Для рецепта від Вonappetit.com треба лише три інгредієнти – цукор, борошно та шоколадна паста.

У результаті брауні виходить багато. У нього потріскана і хрумка скоринка, а всередині він буде насичений і тягучий.

Брауні з 3 інгредієнтів / Фото: freepik.com

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Брауні з 3 інгредієнтів

Що знадобиться:

  • 5 яєць;
  • 750 г шоколадної пасти;
  • 1 склянка борошна;
  • дрібка солі.

Як приготувати:

  1. Духовку розігрійте до 180 градусів. Застеліть форму для випікання пергаментом.
  2. Збийте яйця із щіпкою солі. Приберіть наліпку з банки із шоколадною пастою та розігрійте впродовж 30 секунд у мікрохвильовій печі.
  3. З'єднайте з яйцями та перемішайте. Частинами введіть борошно та ще раз перемішайте.
  4. Вилийте масу у форму і запікайте 20-25 хвилин, готовність перевіряйте зубочисткою.
  5. Дайте охолонути і наріжте на порції.