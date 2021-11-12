Брауні з 3 інгредієнтів – так просто ви його ще не готували

Класичний брауні повністю шоколадний, його можна посилити сливами, так десерт стає цікавішим. Для рецепта від Вonappetit.com треба лише три інгредієнти – цукор, борошно та шоколадна паста.

У результаті брауні виходить багато. У нього потріскана і хрумка скоринка, а всередині він буде насичений і тягучий.

Брауні з 3 інгредієнтів / Фото: freepik.com

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Брауні з 3 інгредієнтів

Що знадобиться:

5 яєць;

750 г шоколадної пасти;

1 склянка борошна;

дрібка солі.

Як приготувати: