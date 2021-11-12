Брауні з 3 інгредієнтів – так просто ви його ще не готували

Класичний брауні повністю шоколадний, його можна посилити сливами, так десерт стає цікавішим. Для рецепта від Вonappetit.com треба лише три інгредієнти – цукор, борошно та шоколадна паста.
У результаті брауні виходить багато. У нього потріскана і хрумка скоринка, а всередині він буде насичений і тягучий.
Брауні з 3 інгредієнтів / Фото: freepik.com
Брауні з 3 інгредієнтів
Що знадобиться:
- 5 яєць;
- 750 г шоколадної пасти;
- 1 склянка борошна;
- дрібка солі.
Як приготувати:
- Духовку розігрійте до 180 градусів. Застеліть форму для випікання пергаментом.
- Збийте яйця із щіпкою солі. Приберіть наліпку з банки із шоколадною пастою та розігрійте впродовж 30 секунд у мікрохвильовій печі.
- З'єднайте з яйцями та перемішайте. Частинами введіть борошно та ще раз перемішайте.
- Вилийте масу у форму і запікайте 20-25 хвилин, готовність перевіряйте зубочисткою.
- Дайте охолонути і наріжте на порції.