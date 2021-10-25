Спагеті "Волосся відьми": оригінальний рецепт на Геловін

Чому макарони стають чорними? У них додаються чорнило каракатиці. На нашому ринку в такому кольорі представлені насамперед спагеті. І саме найпопулярніша страва – "Волосся відьми" на Геловін – готується більшістю, бо це швидко. Паста ефектна і цілком може затьмарити інші святкові страви.
Паста "Волосся відьми" / Фото: instagram.com/my_oven_life/
Наш редакційний рецепт простий: потрібно відварити спагетті та заправити їх часниковим маслом. Прикрасити можна креветками, тертим сиром і томатним соусом.
Спагеті "Волосся відьми"
Інгредієнти:
- 500 г чорних спагеті;
- 3-4 ст. л. часникової олії (або 2-3 ст. л вершкового масла з 1 ст. л. часникової олії);
- сіль.
Як приготувати:
- Відваріть макарони у великій кількості підсоленої води, як зазначено на упаковці.
- Злийте рідину і заправте часниковою олією.
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