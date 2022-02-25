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Суп за 15 хвилин – потрібна бляшанка рибних консервів та трохи плавленого сиру

Ірина Маслова
25 лютого, 13:44
Поки вариться картопля, потрібно натерти сир, нарізати зелень. У супі використовується пшоно, воно попередньо промивається

Швидкість подібних супів забезпечують консерви. Ми публікували рецепт наваристого овочевого супу з консервованою квасолею та кукурудзою.

Це рибний суп. І краще, коли він з вершковим смаком. Якщо плавленого сиру немає, можна використовувати масло.

Суп з рибними консервами / Фото: instagram.com/vik_app/

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Рецепт від vik_app передбачено на один літр води. Подвоюйте кількість продуктів, якщо супу потрібно більше.

Суп з консервованою горбушею

Інгредієнти:

  • вода – 1 л;
  • плавлений сир – 100 г;
  • консервована горбуша – 1 бляшанка;
  • зелень;
  • картопля (почистити, помити та нарізати) – 1 шт.;
  • пшоно (промити) – 100 г;
  • сіль, перець – за смаком;
  • оливкова олія – 1 ст. л.

Рецепт швидкого молочного супу із засмажкою знайдете тут.

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Як приготувати:

  1. У підсоленій воді відварити нарізану картоплю. Додати промите пшоно. Готувати 5 хвилин.
  2. Тим часом натерти сир та нарізати зелень.
  3. До бульйону додати горбушу, за бажанням розім'яти її виделкою. Закинути сир.
  4. Довести до смаку спеціями, наприкінці додати зелень та оливкову олію.