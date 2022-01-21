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Суперкорисний салат з пекінською капустою – простий рецепт

Ірина Маслова
21 січня, 19:34
Це овочевий салат. Ще потрібні помідори, червона цибуля, консервовані квасоля та кукурудза. Заправляється соусом на основі гірчиці, лимонного соку та оливкової олії

Пекінська капуста – один з найкласніших сезонних овочів, який так і проситься потрапити до салатів. Якщо вже встигли спробувати салат з редькою та сиром, то до вечері можна з'їсти і цей.

Він максимально корисний та легкий. Це стосується як інгредієнтів, так і процесу приготування.

/ Фото: Depositphotos

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Кількість овочів – на око. Додайте більше того, що любите.

Фублогерка shef_po_salatam рекомендує додати ще й броколі. Беріть її на свій смак і злегка відваріть.

Салат з пекінською капустою та гірчичною заправкою

Салат з пекінською капустою та гірчичною заправкою / Фото: instagram.com/shef_po_salatam/

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Інгредієнти:

  • пекінська капуста;
  • томати;
  • червона цибуля;
  • кукурудза;
  • квасоля;
  • мікрозелень;
  • броколі – за бажанням.

Для заправки:

  • 1 ч. л. гірчиці;
  • 2 ст. л. соку лимона;
  • 4 ст. л. оливкової олії;
  • сіль, перець.

І ще один салат з консервованою квасолею можна спробувати приготувати. Для нього потрібні печериці.

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Як приготувати:

  1. Усі овочі нарізати на смак, з'єднати. Додати квасолю та кукурудзу.
  2. Інгредієнти для заправки з'єднати та ретельно перемішати. Заправити салат і прикрасити мікрозеленню.