Суперкорисний салат з пекінською капустою – простий рецепт

Пекінська капуста – один з найкласніших сезонних овочів, який так і проситься потрапити до салатів. Якщо вже встигли спробувати салат з редькою та сиром, то до вечері можна з'їсти і цей.
Він максимально корисний та легкий. Це стосується як інгредієнтів, так і процесу приготування.
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Кількість овочів – на око. Додайте більше того, що любите.
Фублогерка shef_po_salatam рекомендує додати ще й броколі. Беріть її на свій смак і злегка відваріть.
Салат з пекінською капустою та гірчичною заправкою
Салат з пекінською капустою та гірчичною заправкою / Фото: instagram.com/shef_po_salatam/
Інгредієнти:
- пекінська капуста;
- томати;
- червона цибуля;
- кукурудза;
- квасоля;
- мікрозелень;
- броколі – за бажанням.
Для заправки:
- 1 ч. л. гірчиці;
- 2 ст. л. соку лимона;
- 4 ст. л. оливкової олії;
- сіль, перець.
І ще один салат з консервованою квасолею можна спробувати приготувати. Для нього потрібні печериці.
Як приготувати:
- Усі овочі нарізати на смак, з'єднати. Додати квасолю та кукурудзу.
- Інгредієнти для заправки з'єднати та ретельно перемішати. Заправити салат і прикрасити мікрозеленню.