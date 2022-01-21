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Суперполезный салат с пекинской капустой – простой рецепт

Ирина Маслова
21 января, 19:34
Это овощной салат. Еще нужны помидоры, красный лук, консервированные фасоль и кукуруза. Заправляется соусом на основе горчицы, лимонного сока и оливкового масла

Пекинская капуста – один из самых классных сезонных овощей, который так и просится попасть в салаты. Если уже успели попробовать салат с редькой и сыром, то к ужину можно съесть и этот.

Он максимально полезный и легкий. Это касается как ингредиентов, так и процесса приготовления.

Салат из пекинской капусты / Фото: Depositphotos

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Количество овощей – на глаз. Добавляйте больше того, что любите.

Фублогер shef_po_salatam рекомендует добавить еще и брокколи. Берите ее по своему вкусу и слегка отварите.

Салат с пекинской капустой и горчичной заправкой

Салат с пекинской капустой и горчичной заправкой / Фото: instagram.com/shef_po_salatam/

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Ингредиенты:

  • пекинская капуста;
  • томаты;
  • красный лук;
  • кукуруза;
  • фасоль;
  • микрозелень;
  • брокколи – по желанию.

Для заправки:

  • 1 ч. л. горчицы;
  • 2 ст. л. сока лимона;
  • 4 ст. л. оливкового масла;
  • соль, перец.

И еще один салат с консервированной фасолью можно попробовать приготовить. Для него нужны шампиньоны.

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Как приготовить:

  1. Все овощи нарезать по вкусу, соединить. Добавить фасоль и кукурузу.
  2. Ингредиенты для заправки соединить и тщательно перемешать. Заправить салат и украсить микрозеленью.