Буряковий сік без соковижималки – рецепт з яблуком та імбиром

Вітамінні напої можна готувати не тільки з апельсинів, яблук та моркви, а й використати буряк.
Він добре поєднується з тим же яблуком, а ще – зі свіжим імбиром. Зручніше буде із соковижималкою, але блендер з цим завданням теж впорається.
Буряковий сік / Фото: instagram.com/narodnuy_metod
Рецепт із сайту Мasterclass.com.
Буряк сік з яблуком
/ Фото: Pixabay
Інгредієнти на одну порцію:
- 2 великі червоні буряки, очищені;
- 1 зелене яблуко без серцевини;
- 1 лимон, очищений;
- 10 г свіжого імбиру, очищеного.
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Як приготувати:
- Наріжте буряк, зелене яблуко, лимон та імбир і пропустіть через соковижималку.
- Якщо готуєте за допомогою блендера, то подрібніть усі інгредієнти та процідіть.