Вечеря без м'яса – рецепт наваристого супу-рагу з консервованої квасолі та кукурудзи

Багато хто з нас віддає перевагу на вечерю чомусь легкому, що не навантажить шлунок і дасть нормально заснути.

Супи ідеально для цього підходять. Наприклад, чеська брамборачка із сушеними грибами.

Рецепт американської страви сукоташа / Фото: instagram.com/real.foodie/

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Суп-рагу, рецепт якого нижче, створений корінними жителями Північної Америки. Усім відомо, що кукурудза та квасоля – це була і є їхня головна їжа.

Трапляються рецепти сукоташа з додаванням бекону або м'яса для більшої ситності. Можна додати трохи менше бульйону, тоді сукоташ перетвориться на чудовий гарнір.

Рецепт зі сторінки djb_cooking.

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Сукоташ

Сукоташ / Фото: instagram.com/djb_cooking

Інгредієнти на 6 порцій:

2 л м'ясного або овочевого бульйону;

2 невеликі цибулі-порею;

1 цибулина;

2 зубчики часнику;

1 солодкий червоний перець;

1 пучок петрушки;

1 ч. л. чебрецю;

400 г консервованої білої квасолі;

200 г консервованої кукурудзи;

3 ст. л. сметани жирністю 15%;

1 ст. л. оливкової олії;

сіль, перець – за смаком.

Для крутонів:

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60 г вершкового масла

6 скибочок білого хліба.

Тут знайдете рецепт гострої страви, куди потрібна квасоля та гриби.

Як приготувати: