Вечеря без м'яса – рецепт наваристого супу-рагу з консервованої квасолі та кукурудзи

Багато хто з нас віддає перевагу на вечерю чомусь легкому, що не навантажить шлунок і дасть нормально заснути.
Супи ідеально для цього підходять. Наприклад, чеська брамборачка із сушеними грибами.
Рецепт американської страви сукоташа / Фото: instagram.com/real.foodie/
Суп-рагу, рецепт якого нижче, створений корінними жителями Північної Америки. Усім відомо, що кукурудза та квасоля – це була і є їхня головна їжа.
Трапляються рецепти сукоташа з додаванням бекону або м'яса для більшої ситності. Можна додати трохи менше бульйону, тоді сукоташ перетвориться на чудовий гарнір.
Рецепт зі сторінки djb_cooking.
Сукоташ
Сукоташ / Фото: instagram.com/djb_cooking
Інгредієнти на 6 порцій:
- 2 л м'ясного або овочевого бульйону;
- 2 невеликі цибулі-порею;
- 1 цибулина;
- 2 зубчики часнику;
- 1 солодкий червоний перець;
- 1 пучок петрушки;
- 1 ч. л. чебрецю;
- 400 г консервованої білої квасолі;
- 200 г консервованої кукурудзи;
- 3 ст. л. сметани жирністю 15%;
- 1 ст. л. оливкової олії;
- сіль, перець – за смаком.
Для крутонів:
- 60 г вершкового масла
- 6 скибочок білого хліба.
Тут знайдете рецепт гострої страви, куди потрібна квасоля та гриби.
Як приготувати:
- Для крутонів з хліба зрізати кірки, м'якуш нарізати невеликими кубиками. На середньому нагріванні в сотейнику розігріти олію, покласти хліб, посипати перцем та сіллю. Готувати, помішуючи, 5 хвилин.
- Цибулю-порей промити, білу та світло-зелену частини нарізати тонкими кільцями. Цибулю очистити і нарізати тонкими півкільцями. Часник очистити та подрібнити. Перець розрізати навпіл, видалити плодоніжку та серцевину, нарізати невеликими кубиками. Зелень подрібнити.
- Квасолю та кукурудзу відкинути на сито, зцідити рідину.
- У жаровні розігріти оливкову олію, обсмажити порей, цибулю і часник, 5 хвилин. Додати стебла зелені, солодкий перець та чебрець, перемішати й тушкувати кілька хвилин. Влити бульйон та довести до кипіння.
- Додати квасолю та кукурудзу, посолити, поперчити, зменшити вогонь і готувати близько 5 хвилин. Додати сметану, перемішати, накрити кришкою, вимкнути вогонь та дати настоятися 5 хвилин.
- Подавати з крутонами та зеленню.