Ужин без мяса – рецепт наваристого супа-рагу из консервированных фасоли и кукурузы

Многие из нас предпочитают на ужин что-то легкое, что не нагрузит желудок и даст нормально заснуть.

Супы идеально для этого подходят. Например, чешский брамборачка с сушеными грибами.

Рецепт американского блюда суккоташа / Фото: instagram.com/real.foodie/

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Суп-рагу, рецепт которого ниже, создан коренными жителями Северной Америки. Всем известно, что кукуруза и фасоль – это была и есть их главная еда.

Встречаются рецепты суккоташа с добавлением бекона или мяса для большей сытности. Можно добавить чуть меньше бульона, тогда суккоташ превратится в отличный гарнир.

Рецепт со страницы djb_cooking.

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Суккоташ

Суккоташ / Фото: instagram.com/djb_cooking

Ингредиенты на 6 порций:

2 л мясного или овощного бульона;

2 небольших лука-порея;

1 луковица;

2 зубчика чеснока;

1 сладкий красный перец;

1 пучок петрушки;

1 ч. л. тимьяна;

400 г консервированной белой фасоли;

200 г консервированной кукурузы;

3 ст. л. сметаны жирностью 15%;

1 ст. л. оливкового масла;

соль, перец – по вкусу.

Для крутонов:

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60 г сливочного масла

6 ломтиков белого хлеба.

Здесь найдете рецепт острого блюда, куда нужна фасоль и грибы.

Как приготовить: