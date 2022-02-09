Ужин без мяса – рецепт наваристого супа-рагу из консервированных фасоли и кукурузы

Многие из нас предпочитают на ужин что-то легкое, что не нагрузит желудок и даст нормально заснуть.
Супы идеально для этого подходят. Например, чешский брамборачка с сушеными грибами.
Рецепт американского блюда суккоташа / Фото: instagram.com/real.foodie/
Суп-рагу, рецепт которого ниже, создан коренными жителями Северной Америки. Всем известно, что кукуруза и фасоль – это была и есть их главная еда.
Встречаются рецепты суккоташа с добавлением бекона или мяса для большей сытности. Можно добавить чуть меньше бульона, тогда суккоташ превратится в отличный гарнир.
Рецепт со страницы djb_cooking.
Суккоташ
Суккоташ / Фото: instagram.com/djb_cooking
Ингредиенты на 6 порций:
- 2 л мясного или овощного бульона;
- 2 небольших лука-порея;
- 1 луковица;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 сладкий красный перец;
- 1 пучок петрушки;
- 1 ч. л. тимьяна;
- 400 г консервированной белой фасоли;
- 200 г консервированной кукурузы;
- 3 ст. л. сметаны жирностью 15%;
- 1 ст. л. оливкового масла;
- соль, перец – по вкусу.
Для крутонов:
- 60 г сливочного масла
- 6 ломтиков белого хлеба.
Здесь найдете рецепт острого блюда, куда нужна фасоль и грибы.
Как приготовить:
- Для крутонов с хлеба срезать корки, мякиш нарезать небольшими кубиками. На среднем нагреве в сотейнике разогреть масло, положить хлеб, посыпать перцем и солью. Готовить, помешивая, 5 минут.
- Лук-порей промыть, белую и светло-зеленую части нарезать тонкими кольцами. Репчатый лук очистить и нарезать тонкими полукольцами. Чеснок очистить и измельчить. Перец разрезать пополам, удалить плодоножку и сердцевину, нарезать небольшими кубиками. Зелень измельчить.
- Фасоль и кукурузу откинуть на сито, сцедить жидкость.
- В жаровне разогреть оливковое масло, обжарить порей, репчатый лук и чеснок, 5 минут. Добавить стебли зелени, сладкий перец и тимьян, перемешать и тушить несколько минут. Влить бульон и довести до кипения.
- Добавить фасоль и кукурузу, посолить, поперчить, уменьшить огонь и готовить около 5 минут. Добавить сметану, перемешать, накрыть крышкой, выключить огонь и дать настояться 5 минут.
- Подавать с крутонами и зеленью.