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Ужин без мяса – рецепт наваристого супа-рагу из консервированных фасоли и кукурузы

Ирина Маслова
9 февраля, 18:10
Это американское блюдо, вернее, оно создано коренными жителями этой страны. Можно готовить на овощном или мясном бульоне. Подается с крутонами

Многие из нас предпочитают на ужин что-то легкое, что не нагрузит желудок и даст нормально заснуть.

Супы идеально для этого подходят. Например, чешский брамборачка с сушеными грибами.

Рецепт американского блюда суккоташа / Фото: instagram.com/real.foodie/

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Суп-рагу, рецепт которого ниже, создан коренными жителями Северной Америки. Всем известно, что кукуруза и фасоль – это была и есть их главная еда.

Встречаются рецепты суккоташа с добавлением бекона или мяса для большей сытности. Можно добавить чуть меньше бульона, тогда суккоташ превратится в отличный гарнир.

Рецепт со страницы djb_cooking.

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Суккоташ

Суккоташ / Фото: instagram.com/djb_cooking

Ингредиенты на 6 порций:

  • 2 л мясного или овощного бульона;
  • 2 небольших лука-порея;
  • 1 луковица;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 сладкий красный перец;
  • 1 пучок петрушки;
  • 1 ч. л. тимьяна;
  • 400 г консервированной белой фасоли;
  • 200 г консервированной кукурузы;
  • 3 ст. л. сметаны жирностью 15%;
  • 1 ст. л. оливкового масла;
  • соль, перец – по вкусу.

Для крутонов:

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  • 60 г сливочного масла
  • 6 ломтиков белого хлеба.

Здесь найдете рецепт острого блюда, куда нужна фасоль и грибы.

Как приготовить:

  1. Для крутонов с хлеба срезать корки, мякиш нарезать небольшими кубиками. На среднем нагреве в сотейнике разогреть масло, положить хлеб, посыпать перцем и солью. Готовить, помешивая, 5 минут.
  2. Лук-порей промыть, белую и светло-зеленую части нарезать тонкими кольцами. Репчатый лук очистить и нарезать тонкими полукольцами. Чеснок очистить и измельчить. Перец разрезать пополам, удалить плодоножку и сердцевину, нарезать небольшими кубиками. Зелень измельчить.
  3. Фасоль и кукурузу откинуть на сито, сцедить жидкость.
  4. В жаровне разогреть оливковое масло, обжарить порей, репчатый лук и чеснок, 5 минут. Добавить стебли зелени, сладкий перец и тимьян, перемешать и тушить несколько минут. Влить бульон и довести до кипения.
  5. Добавить фасоль и кукурузу, посолить, поперчить, уменьшить огонь и готовить около 5 минут. Добавить сметану, перемешать, накрыть крышкой, выключить огонь и дать настояться 5 минут.
  6. Подавать с крутонами и зеленью.