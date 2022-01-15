Еда
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😡 Кибератака против Украины ⚽ МанСити - Челси: онлайн 🔔 Угроза войны с Россией 💼 Дело против Порошенко

Блюдо к празднику

Рождественские десерты

Пост к Рождеству

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Чешский суп брамборачка с сушеными грибами – влюбиться можно с первой ложки

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
15 января, 15:11
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Это насыщенное и ароматное первое блюдо с выраженным сливочным ароматом и ароматом белых грибов. Обязательны корень петрушки и сельдерея, первый можно заменить пастернаком
Чешский суп брамборачка
Чешский суп брамборачка / Фото: instagram.com/vinegretteblog/

В нем, в отличие от итальянского свадебного супа, мяса нет. Название можно перевести, как картофельный суп. "Вrambory" – это картофель по-чешски.

Когда-то этот суп считался едой очень бедных людей, теперь его можно заказать в приличных ресторанах Чехии. Брамборачку там любят и уважают.

Реклама

Достаточно насыщенный сливочный вкус обеспечат 100 граммов масла.

Рецепт взят у фудблогера vinegretteblog.

Чешский суп брамборачка

Ингредиенты:

Реклама
  • 100 г сливочного масла;
  • 2 моркови;
  • 200 г корня сельдерея;
  • 1 корень петрушки;
  • 400 г картофеля;
  • 3 ст. л. муки;
  • 2 луковицы;
  • 3 зуб. чеснока;
  • горсть сушеных грибов;
  • 1,5 куриного бульона;
  • соль, перец;
  • тмин, майоран, свежая петрушка.

А в Дании любят гороховый суп, который они готовят с копченостями – здесь найдете рецепт.

Как приготовить:

  1. Грибы замочить в холодной воде.
  2. Овощи и корень петрушки и сельдерея почистить и нарезать одинаковыми кубиками. Чеснок почистить, вынуть сердцевину и мелко нарезать.
  3. В кастрюле растопить сливочное масло. Обжарить морковь, корень петрушки и сельдерея до золотистого цвета.
  4. Тмин измельчить в ступке, добавить в кастрюлю, присыпать мукой и обжаривать в течение минуты.
  5. Постепенно влить бульон, помешивая, довести до кипения.
  6. Добавить картофель и готовить 15 минут. В конце добавить отжатые от воды грибы и чеснок. Варить до готовности.
  7. В конце добавить майоран и петрушку.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
💰💰💰
Мы нашли пиццу за 10 000 грн
Честный отзыв
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять