Тарт татен з молодою картоплею – незвичайний рецепт бюджетного обіду (фото)

Ймовірно, це одне з найкрасивіших застосувань молодої картоплі. Зазвичай ми її варимо або запікаємо, що теж смачно безперечно.

Фудблогерка picantecooking.com, шляхом вивчень та експериментів, довела до досконалості свій тарт татен, додавши до нього обсмажену цибулю, часник і трохи бринзи.

Бюджетний обід - рецепт тарт татена з молодою картоплею / Фото: Колаж: Сьогодні, ,

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Намагайтеся, щоб картоплини були приблизно одного розміру. Не варто скорочувати кількість вершкового масла, вказаного в рецепті. Інакше картопля прилипне до дна чавунної сковороди, де запікається тарт татен.

Тарт татен з молодою картоплею

Тарт татен з молодою картоплею

Інгредієнти для тіста:

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160 г борошна;

60 г вершкового масла, добре охолодити, порізати кубиками;

80 г сметани;

1/2 ч. л. солі.

Для пирога:

600 г дрібної молодої картоплі, добре помити;

2 середні цибулини, почистити, нарізати півкільцями;

1 ч. л. цукру;

60 г вершкового масла, порубати;

4 ст. л. олії;

1 головка часнику, почистити;

100 г фети чи бринзи;

сіль, свіжомелений перець.

Як приготувати:

У чашу блендера помістити борошно, сіль та вершкове масло. Добре розтерти все разом. Якщо блендера немає, у глибокій мисці розтерти борошно та сіль з маслом. Додати сметану та ще раз збити до утворення великих грудок. Тісто обім'яти і загорнути в харчову плівку. Поставити в холодильник. Молоду картоплю відварити у підсоленій воді, відцідити. У середній сковороді розігріти 30 г вершкового масла, додати цибулю, посолити за смаком і додати цукор. Добре вимішати та смажити на повільному вогні до золотавого кольору. Тісто дістати з холодильника, не надто тонко розкачати на присипаній борошном поверхні та вирізати коло відповідно до діаметру сковороди. Духовку розігріти до 190 градусів з конвекцією. Сковорідку, в якій запікатимете пиріг, поставити на середній вогонь. Додати масло та картопл, трохи підрум'янити її. Викласти зубки часнику між картоплинами. Посолити за смаком. Рівномірно розкласти цибулю і викласти сир. Вимкнути вогонь, по поверхні начинки розкласти решту вершкового масла. Акуратно викласти на картоплю тісто, обережно притискаючи його руками, щоб уся картопля була накрита. Випікати 30-35 хвилин. Тісто має підрум'янитися. Дістати пиріг з духовки, накрити сковороду тарілкою та обережно перевернути пиріг на тарілку. Поперчити та подавати.

На Канарських островах готують зморшкувату молоду картоплю. Подаються з двома соусами з паприки та кінзи.