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Зморшкувата картопля (молода) – простий рецепт з Канарських островів

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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23 травня, 11:05
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Її можна подавати як гарнір або як самостійну страву з традиційними соусами на основі кінзи та гострого перцю
Зморшкувата картопля - рецепт іспанської кухні
Зморшкувата картопля - рецепт іспанської кухні

У нас до молодої картоплі додають мак, на Канарських островах її варять у великій кількості крупної морської солі. Там це одна з головних національних страв.

Коли картопля звариться, а вода випарується, на ній утворюється сольовий наліт та симпатичні зморшки.

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Бажано варити картоплю у великій каструлі, щоб вона помістилася в один шар. Коли вода закипить і почне шипіти, збільшіть вогонь і чекайте на випарювання вологи. Нижче є два рецепти соусу, вибирайте будь-який або готуйте два, ретельно перемішавши всі потрібні для цього інгредієнти.

Як радять на сайті www.thespruceeats.com, вибирайте дуже дрібну молоду картоплю з тонкою шкіркою.

Зморшкувата картопля

Зморшкувата картопля
Зморшкувата картопля

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Інгредієнти:

  • дрібна молода картопля – 1, 2 кг;
  • велика морська сіль – 5 ст. л., можна більше.

Для соусу мохо-рохо:

  • паприка мелена – 1 ст. л.;
  • часник – 2 зуб.;
  • червоний перець без насіння;
  • білий винний оцет – 1 ст. л.;
  • кумін (зіра) – половина ч. л.
  • оливкова олія – 50 мл або більше.

Для соусу мохо-філянтро:

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  • пучок кінзи;
  • часник – 2 зуб.;
  • зелений перчик чилі без насіння;
  • білий винний оцет – 1 ст. л.;
  • кумін (зіра) – кілька щіпок.
  • оливкова олія – 50 мл або більше.

Як приготувати:

  1. Картоплю ретельно вимити. Скласти у велику каструлю таналити води, щоб вона покривала її, додати сіль.
  2. Картоплю довести до кипіння та готувати на сильному вогні 20-25 хвилин. Коли буде готова, злити воду.
  3. Повернути каструлю на плиту, давши випаруватись волозі. За цей час картопля має стати зморшкуватою і утвориться соляний наліт. Кілька разів струсити каструлю з картоплею, подавати із соусами.

Раніше ми писали про узбецьку самсу, для її начинки потрібна картопля та фарш.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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