Зморшкувата картопля (молода) – простий рецепт з Канарських островів

У нас до молодої картоплі додають мак, на Канарських островах її варять у великій кількості крупної морської солі. Там це одна з головних національних страв.
Коли картопля звариться, а вода випарується, на ній утворюється сольовий наліт та симпатичні зморшки.
Бажано варити картоплю у великій каструлі, щоб вона помістилася в один шар. Коли вода закипить і почне шипіти, збільшіть вогонь і чекайте на випарювання вологи. Нижче є два рецепти соусу, вибирайте будь-який або готуйте два, ретельно перемішавши всі потрібні для цього інгредієнти.
Як радять на сайті www.thespruceeats.com, вибирайте дуже дрібну молоду картоплю з тонкою шкіркою.
Зморшкувата картопля
Інгредієнти:
- дрібна молода картопля – 1, 2 кг;
- велика морська сіль – 5 ст. л., можна більше.
Для соусу мохо-рохо:
- паприка мелена – 1 ст. л.;
- часник – 2 зуб.;
- червоний перець без насіння;
- білий винний оцет – 1 ст. л.;
- кумін (зіра) – половина ч. л.
- оливкова олія – 50 мл або більше.
Для соусу мохо-філянтро:
- пучок кінзи;
- часник – 2 зуб.;
- зелений перчик чилі без насіння;
- білий винний оцет – 1 ст. л.;
- кумін (зіра) – кілька щіпок.
- оливкова олія – 50 мл або більше.
Як приготувати:
- Картоплю ретельно вимити. Скласти у велику каструлю таналити води, щоб вона покривала її, додати сіль.
- Картоплю довести до кипіння та готувати на сильному вогні 20-25 хвилин. Коли буде готова, злити воду.
- Повернути каструлю на плиту, давши випаруватись волозі. За цей час картопля має стати зморшкуватою і утвориться соляний наліт. Кілька разів струсити каструлю з картоплею, подавати із соусами.
Раніше ми писали про узбецьку самсу, для її начинки потрібна картопля та фарш.