Тарт татен с молодым картофелем – необычный рецепт бюджетного обеда (фото)

Вероятно, это одно из красивейших применений молодого картофеля. Обычно мы его варим или запекаем, что тоже вкусно бесспорно.
Фудблогер picantecooking.com, путем изучений и экспериментов, довела до совершенства свой тарт татен, добавив в него обжаренный лук, чеснок и немного брынзы.
Бюджетный обед - рецепт тарт татена с молодым картофелем / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com, www.fwi.co.uk
Старайтесь, чтобы картофелины были примерно одного размера. Не стоит сокращать количество сливочного масла, указанного в рецепте. Иначе картофель прилипнет к дну чугунной сковороды, в которой запекается тарт татен.
Тарт татен с молодым картофелем
Ингредиенты для теста:
- 160 г муки;
- 60 г сливочного масла, хорошо охладить, порезать кубиками;
- 80 г сметаны;
- 1/2 ч. л. соли.
Для пирога:
- 600 г мелкого молодого картофеля, хорошо помыть;
- 2 средние луковицы, почистить, порезать полукольцами;
- 1 ч. л. сахара;
- 60 г сливочного масла, порубить;
- 4 ст. л. растительного масла;
- 1 головка чеснока, почистить;
- 100 г феты или брынзы;
- соль, свежемолотый перец.
Как приготовить:
- В чашу блендера поместить муку, соль и сливочное масло. Хорошо растереть все вместе. Если блендера нет, в глубокой миске растереть муку и соль с маслом.
- Добавить сметану и еще раз взбить до образования больших комков. Тесто обмять и завернуть в пищевую пленку. Поставить в холодильник.
- Молодой картофель отварить в подсоленной воде, отцедить.
- В средней сковороде разогреть 30 г сливочного масла, добавить лук, посолить по вкусу и добавить сахар. Хорошо вымешать и жарить на медленном огне до золотистого цвета.
- Тесто достать из холодильника, не слишком тонко раскатать на присыпанной мукой поверхности и вырезать круг в соответствии с диаметром сковороды.
- Духовку разогреть до 190 градусов с конвекцией.
- Сковородку, в которой будете запекать пирог, поставить на средний огонь. Добавить растительное масло и картофель, немного подрумянить его.
- Выложить зубки чеснока между картофелинами. Посолить по вкусу.
- Равномерно разложить лук и выложить сыр.
- Выключить огонь, по поверхности начинки разложить остальное сливочное масло.
- Аккуратно выложить на картофель тесто, осторожно прижимая его руками, чтобы весь картофель был накрыт.
- Выпекать 30-35 минут. Тесто должно подрумяниться.
- Достать пирог из духовки, накрыть сковороду тарелкой и осторожно перевернуть пирог на тарелку. Поперчить и подавать.
На Канарских островах готовят морщинистый молодой картофель. Подаются с двумя соусами из паприки и кинзы.