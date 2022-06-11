Тирамісу з полуницею – як приготувати один з головних десертів літа

Звісно, цей десерт – порушення всіх канонів. Класичний тирамісу не передбачає полуницю. Але вона відтінятиме ніжний крем і подарує неймовірний колір на зрізі.

Яєчна маса з цукром готується окремо, потім дуже акуратно вмішується в маскарпоне.

Тирамісу з полуницею

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Українська фудблогерка sweetcandy.sue пропонує спробувати замінити каву на полуничний сік. Перед тим, як куштувати десерт, дайте йому настоятися в холодильнику.

Тирамісу з полуницею

Тирамісу з полуницею

Інгредієнти:

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24 шт. печива савоярді;

200 г міцної кави;

10 г амарето (опційно);

250 г маскарпоне;

85 г цукру;

25 г води;

2 яєчні жовтки;

полуниця, нарізана слайсами;

какао або тертий шоколад для присипки;

65 г вершків 33%.

Як приготувати:

У сотейнику змішати 60 г цукру та воду. Нагрівати на середньому вогні. Коли сироп почне злегка кипіти, збити жовтки з 25 г цукру до його розчинення. Коли сироп закипить, влити його тонким струмком у збиті жовтки, продовжуючи збивати кілька хвилин. Дати охолонути. Акуратно підмішати лопаткою маскарпоне до яєчної маси, потім збити трохи міксером на низькій швидкості, щоб розбити грудочки. Окремо збити холодні вершки в пишну масу та підмішати до крему з маскарпоне. Накрити плівкою, прибрати у холодильник. Савоярді занурити в каву та викласти шаром. Потім – крем, слайси полуниці, знову – печиво та крем. Прибрати в холодильник на ніч. Перед подачею посипати какао.

Обов'язково спробуйте тости, як тирамісу. Вони можуть стати чудовим сніданком.