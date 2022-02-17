Торт без випічки вагою майже в два кілограми – потрібні банани, сметана та згущене молоко

Торти без випічки – це зручні десерти і потрібно дуже постаратися, щоб вони не вийшли. Тобто з ними справляться всі, хто має бажання це приготувати.

Про один такий, відомий для багатьох з дитинства, "Творожний будиночок", ми докладно розповідали.

Торт без випічки з печива / Фото: РЕЦЕПТЫ НАТАЛИ

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У цей торт треба два види печива, вершкове та шоколадне. Воно матиме вигідний вигляд на тлі білого крему.

Як приготувати цей торт на каналі РЕЦЕПТИ НАТАЛІподивилися більше мільйона любителів подібних десертів. Це відео буде нижче.

Торт без випічки з печива

Інгредієнти:

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печиво світле та шоколадне – по 80 г;

банани – 2 шт.

сметана, згущене молоко – по 300 г;

желатин швидкорозчинний – 25 г;

какао – для прикраси;

100 мл холодної води.

Тут дізнаєтесь, як зробити красиві тістечка без випічки. Також потрібні печиво, а ще – какао, горіхи, молоко.

Як приготувати:

Желатин залити холодною водою, залишити для набухання. Дно форми застелити пергаментом. Борти змастити олією і теж вистелити пергаментом. Печиво поламати руками. Банан нарізати кільцями. На дно форми викласти шар з темного та шоколадного печива. Потім чергувати печиво з бананами і так, доки не закінчаться інгредієнти. Сметану з'єднати зі згущеним молоком, додати желатин і перемішати. Маса вийде рідкою. Залити сумішшю печиво з бананами. Затягнути плівкою, відправити у холодильник на кілька годин. Прикрасити какао.

Тут можна подивитися яким справді великим та красивим є цей торт.