Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Їжа

Торт "Чародійка" – рецепт бісквітного торта, якому майже 50 років

Ірина Маслова
24 грудня, 10:24
Попри всю свою красу, "Чародійка" дуже проста у виконанні. Бісквіт ріжеться навпіл і промазується вершковим заварним кремом. Для прикраси потрібна шоколадна глазур

"Чародійка" продавалась у магазинах, це не рукотворний десерт радянських господарок, як було з хітом 1990-х – "Сирним будиночком".

Вона з'явилася в магазинах приблизно 1973 року та вважалася тортом тривалого зберігання.

Торт "Чародійка" / Фото: instagram.com/svetlakosya_/

Реклама

Що це означає, важко сказати. Є припущення, що він міг простояти в холодильнику понад дві-три доби.

Коштувала "Чародійка" небагато, тому й була дуже популярною.

Згодом це стало урочистою, але вже домашньою випічкою. І якщо гідно прикрасити торт, то можна сміливо ставити на святковий стіл.

Реклама

У торті від svetlakosya крем готується на вершковому маслі без вершків. Їх можна додати за рахунок скорочення масла. Але тоді крем буде не таким стабільним.

Торт "Чародійка"

Інгредієнти для бісквіту:

  • 4 яйця;
  • Дрібка солі;
  • По 120 г цукру, борошна.

Для крему:

Реклама
  • 300 мл молоко;
  • 100 г цукор;
  • 30 г кукурудзяний крохмаль або борошно;
  • 1 яйце C1;
  • 150 г вершкове масло 82,5%.

Для просочення:

  • 2 ст. л. цукру;
  • 4 ст. л. води.

Для глазурі:

  • 100 г чорного шоколаду;
  • 60 г вершкового масла.

Як приготувати:

  1. Яйця збити із сіллю та цукром до пишної білої піни, додати борошно та перемішати лопаткою до об'єднання. Перелити у форму і випікати в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці (режим верх-низ без конвекції) приблизно 30 хвилин або до сухої шпажки.
  2. Для крему яйце, крохмаль та частину цукру перемішати до однорідності. Якщо не вийшло однорідної маси, можна додати трохи холодного молока із загальної маси.
  3. Молоко та решту цукру з'єднати в сотейнику і поставити на повільний вогонь. Поступово, помішуючи, додавати яєчну суміш. Варити до загустіння.
  4. Готову заварну основу перекласти в миску, накрити плівкою в контакт і залишити при кімнатній температурі.
  5. Ввести частинами вершкове масло кімнатної температури, збиваючи масу міксером.
  6. Для просочення цукор та воду з'єднати та підігріти до повного розчинення цукру.
  7. Корж розрізати на дві частини, просочити сиропом, змазати кремом та відправити у холодильник.
  8. На водяній бані шоколад розтопити з вершковим маслом та покрити торт. Відправити у холодильник до застигання глазурі.