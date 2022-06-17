Три кілограми помідорів та одна чайна ложка солі – рецепт заготівлі від Євгена Клопотенка

Багато хто з нас на низькому старті перед сезоном консервації, найрізноманітніших заготівель на зиму. Обов'язково ознайомтеся з варіянтами, чим замінити оцет не лише в салатах, а й для маринованих огірків.

Євген Клопотенко пропонує закрити помідори у власному соку. На два з половиною кілограми потрібно лише одна-дві чайні ложки солі.

Рецепт помідорів у власному соку від Євгена Клопотенка / Фото: Колаж: Сьогодні

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Потім їх можна використовувати як закуску, соус для м'яса та риби.

Помідори у власному соку

Помідори у власному соку

Інгредієнти на 2 літри:

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2,5 кг стиглих помідорів сливок;

1-2 ч. л. солі.

Як приготувати:

Візьміть дві банки об'ємом по 1 л або кілька менших. Простерелізуйте банки, поставивши їх у духовку з температурою 180 градусів на 30 хвилин, а кришки проваріть у киплячій воді. Кришки треба діставати з окропу одразу перед тим, як закручуватимете банки. Переберіть помідори. На одній частині (1,5 кг), які твердіші, зробіть хрестоподібні надрізи. У великій каструлі закип'ятіть воду та опустіть туди надрізані помідори приблизно на 40 секунд. Дістаньте бланшовані помідори з води та перекладіть у миску. Зніміть шкірку. Решту (1 кг), м'якіші, поріжте навпіл і вичавте з них сік. Поставте сотейник з томатним соком на вогонь і проваріть з додаванням 1-2 ч. л. солі. Коли закипить сік, варіть його не більше 5 хвилин, щоб він не змінив колір. Цілі помідори розкладіть по стерилізованих банках і залийте томатним соком, закрутіть кришками.

Дивіться, як готує помідори пелаті Євген Клопотенко.

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