Сирна паска зі смаком вершкового морозива – марля не знадобиться

На відміну від іншої великодньої випічки, сирна готується у рази швидше. Тобто не потрібне подвійне вистоювання, як із закарпатською паскою з медом.
Зазвичай для сирної потрібна марля та щонайменше шість годин, щоб стекла сироватка.
Сирна паска з цукатами / Фото: Depositphotos
Тут маса приготується буквально за 20-25 хвилин, потім вирушить у форму та в морозилку.
Для ніжнішої консистенції паски масу можна пробити блендером перед тим, як додавати до неї цукати.
Рецепт з каналу Сам собі Шеф.
Сирна паска з цукатами
Сирна паска з цукатами / Фото: Сам себе Шеф
Інгредієнти:
- сир 9% – 300 г;
- цукор – 3 ст. л.;
- жовток – 2 шт.;
- вершки 33% – 160 г;
- масло вершкове 82,5% – 100 г;
- ванільний цукор;
- цукати, цедра лимона.
Рецепт найсоковитішої ромової баби на Великдень знайдете тут.
Як приготувати:
- Сир протерти через сито кілька разів.
- Жовтки з'єднати з цукром (2 ст. л.) та вершками в сотейнику. Готувати на плиті доти, доки суміш не перетвориться на кремову консистенцію. З'єднати із сиром і перемішати.
- Додати ванільний цукор та цедру лимона.
- Масло кімнатної температури збити з цукром (1 ст. л.) впродовж 5 хвилин.
- Масляну суміш додати до сиру, перемішати. Додати цукати.
- Форму для паски обмотати кількома шарами харчової плівки. Викласти масу та накрити плівкою.
- Прибрати в морозилку на одну ніч. Потім поставити в холодильник на 3-5 годин. Прикрасити за смаком.
Докладніше про цю сирну паску дивіться у відео.