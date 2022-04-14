Сирна паска зі смаком вершкового морозива – марля не знадобиться

На відміну від іншої великодньої випічки, сирна готується у рази швидше. Тобто не потрібне подвійне вистоювання, як із закарпатською паскою з медом.

Зазвичай для сирної потрібна марля та щонайменше шість годин, щоб стекла сироватка.

Сирна паска з цукатами / Фото: Depositphotos

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Тут маса приготується буквально за 20-25 хвилин, потім вирушить у форму та в морозилку.

Для ніжнішої консистенції паски масу можна пробити блендером перед тим, як додавати до неї цукати.

Рецепт з каналу Сам собі Шеф.

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Сирна паска з цукатами

Сирна паска з цукатами / Фото: Сам себе Шеф

Інгредієнти:

сир 9% – 300 г;

цукор – 3 ст. л.;

жовток – 2 шт.;

вершки 33% – 160 г;

масло вершкове 82,5% – 100 г;

ванільний цукор;

цукати, цедра лимона.

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Як приготувати:

Сир протерти через сито кілька разів. Жовтки з'єднати з цукром (2 ст. л.) та вершками в сотейнику. Готувати на плиті доти, доки суміш не перетвориться на кремову консистенцію. З'єднати із сиром і перемішати. Додати ванільний цукор та цедру лимона. Масло кімнатної температури збити з цукром (1 ст. л.) впродовж 5 хвилин. Масляну суміш додати до сиру, перемішати. Додати цукати. Форму для паски обмотати кількома шарами харчової плівки. Викласти масу та накрити плівкою. Прибрати в морозилку на одну ніч. Потім поставити в холодильник на 3-5 годин. Прикрасити за смаком.

Докладніше про цю сирну паску дивіться у відео.