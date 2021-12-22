Сирні нудельни з мигдалем – рецепт австрійського сніданку

Різні варіяції з нашим улюбленим сиром є не лише в Україні. В Італії готують запіканку мільячо з апельсином, в Австрії – нудельни.

Тісто для них замішується на сирі з борошном та манкою. Коли з них, готових, стіче вода, вони рясно обсипаються мигдалевими крихтами.

Сирні нудельни з мигдалем / Фото: www.gusto.at

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Рецепт взято у кулінарного сайту Gusto.at.

Сирні нудельни з мигдалем

Інгредієнти:

250 г сиру (10% жирності);

упаковка ванільного цукру;

40 г цукру;

цедра одного лимона;

по 70 г манки, борошна;

2 яєчні білки;

60 г подрібненого мигдалю;

50 г цукрової пудри;

60 г масло вершкове;

дрібка солі.

Як приготувати:

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