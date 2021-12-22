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Сирні нудельни з мигдалем – рецепт австрійського сніданку

Ірина Маслова
22 грудня, 07:02
Назва може збити з пантелику, але це дуже схоже на сирні галушки або ліниві вареники. Особливість – уже готові нудельни треба обваляти в мигдальній крихті, обсмаженій на вершковому маслі

Різні варіяції з нашим улюбленим сиром є не лише в Україні. В Італії готують запіканку мільячо з апельсином, в Австрії – нудельни.

Тісто для них замішується на сирі з борошном та манкою. Коли з них, готових, стіче вода, вони рясно обсипаються мигдалевими крихтами.

Сирні нудельни з мигдалем / Фото: www.gusto.at

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Рецепт взято у кулінарного сайту Gusto.at.

Сирні нудельни з мигдалем

Інгредієнти:

  • 250 г сиру (10% жирності);
  • упаковка ванільного цукру;
  • 40 г цукру;
  • цедра одного лимона;
  • по 70 г манки, борошна;
  • 2 яєчні білки;
  • 60 г подрібненого мигдалю;
  • 50 г цукрової пудри;
  • 60 г масло вершкове;
  • дрібка солі.

Як приготувати:

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  1. До сиру додати цедру, білки, ванільний цукор, цукор, борошно та манку. Розмішати. Накрити плівкою та залишити в холодильнику мінімум на 30 хвилин.
  2. Для мигдалевої обсипки мигдаль трохи підсушити на сухій сковороді. Масло розтопити, додати мигдаль та цукрову пудру. Обсмажити впродовж кількох хвилин.
  3. Воду в каструлі довести до кипіння, підсолити. Із сирної маси сформувати невеликі бруски та зварити порціями впродовж п'яти хвилин.
  4. Дати стекти воді та обваляти в мигдалевих крихтах.