Яскравий цитрусовий аромат і насичений смак – це все про мільячо, одну з найкрасивіших італійських запіканок або пирогів, як зручно.
Традиційно використовується рикота, але якщо буде вершковий сир, то гірше від цього мільячо не стане.
Важливо – добре збити масу перед випіканням, а цедру апельсина, яка додається до тіста, максимально дрібно натерти.
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За словами фудблогеркм kalabukhovazamira мільячо варто вважати готовим, коли під час випікання він покривається красивими тріщинами.
Словом, ще одна позиція до списку яскравих та красивих запіканок у вас є.
Запіканка мільячо – рецепт
Інгредієнти:
- Манна крупа – 200 г
- Молоко – 500 мл
- Вода – 200 мл
- Рикота – 250 г
- Яйце – 4 шт.
- Цукор – 200 г
- Масло вершкове – 40 г
- Лимон – половина
- Цедра одного апельсина
- Екстракт ваніліну або ванільний цукор
Як приготувати:
- Молоко, воду, цедру лимона (скибочки) та вершкове масло довести до кипіння в сотейнику. Цедру прибрати та додати манку. Ретельно перемішати та охолодити.
- Яйця збити з цукром, ваніліном, цедрою апельсина. Додати рикоту, масу з манки. Добре збити міксером.
- Форму змастити маслом, вилити тісто.
- Випікати у розігрітій до 180 градусів духовці близько 50 хвилин. Перед подачею посипати цукровою пудрою.
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