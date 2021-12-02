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Італійська запіканка мільячо – потрібні вершковий сир, манка та апельсин

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
2 грудня, 07:03
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Найчастіше її готують у Неаполі та передмісті. Традиційно використовують рикоту, але її можна замінити на інший сир. Особливість – яскравий цитрусовий смак та аромат
Італійська запіканка мільячо
Італійська запіканка мільячо / Фото: instagram.com/katerinamyers/

Яскравий цитрусовий аромат і насичений смак – це все про мільячо, одну з найкрасивіших італійських запіканок або пирогів, як зручно.

Традиційно використовується рикота, але якщо буде вершковий сир, то гірше від цього мільячо не стане.

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Важливо – добре збити масу перед випіканням, а цедру апельсина, яка додається до тіста, максимально дрібно натерти.

За словами фудблогеркм kalabukhovazamira мільячо варто вважати готовим, коли під час випікання він покривається красивими тріщинами.

Словом, ще одна позиція до списку яскравих та красивих запіканок у вас є.

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Запіканка мільячо – рецепт

Інгредієнти:

  • Манна крупа – 200 г
  • Молоко – 500 мл
  • Вода – 200 мл
  • Рикота – 250 г
  • Яйце – 4 шт.
  • Цукор – 200 г
  • Масло вершкове – 40 г
  • Лимон – половина
  • Цедра одного апельсина
  • Екстракт ваніліну або ванільний цукор

Як приготувати:

  1. Молоко, воду, цедру лимона (скибочки) та вершкове масло довести до кипіння в сотейнику. Цедру прибрати та додати манку. Ретельно перемішати та охолодити.
  2. Яйця збити з цукром, ваніліном, цедрою апельсина. Додати рикоту, масу з манки. Добре збити міксером.
  3. Форму змастити маслом, вилити тісто.
  4. Випікати у розігрітій до 180 градусів духовці близько 50 хвилин. Перед подачею посипати цукровою пудрою.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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