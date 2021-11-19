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Запіканка як у дитячому садку – приготувати просто, відірватися неможливо

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
19 листопада, 10:29
В закладинки
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Запіканка була обов'язковою у раціоні дітей. Давалася з метою навчити любити сир, якщо в чистому вигляді його відмовлялися їсти. У складі зрідка були родзинки, але обов'язково додавали манку
Запіканка як у дитячому садку
Запіканка як у дитячому садку / Фото: instagram.com/valeriya_my_blog

Зазвичай її давали на полудень або перед вечерею. Сирна запіканка з глянсовою і м'якою скоринкою чергувалася із соковитими молочними коржиками.

Готували запіканку в дитячих садках практично завжди, оскільки вважалася стравою корисною та дієтичною.

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Ціль – привчити дітей до сиру або ввести його в раціон.

Прикрашалася або сиропом з води та цукру, або соусом зі сметани та цукру. Щодо родзинок, то в дитсадках та школах їх додавали зрідка, а от для об'ємів обов'язково потрібна була манка.

Авторка рецепта valeriya_my_blog радить брати дрібнозернистий сир, якщо такого немає, то довести його до потрібної консистенції в блендері.

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Запіканка як у дитячому садку

Інгредієнти:

  • Сир 5% – 550 г
  • Молоко – 100 г
  • Цукор, манна крупа – по 50 г
  • Яйця – 3 шт.
  • Сода – 0,5 ч. л.
  • Сіль – щіпка
  • Вершкове масло

Як приготувати:

  1. Усі інгредієнти з'єднати і залишити на 20 хвилин для набухання манки.
  2. У змащену вершковим маслом форму вилити масу та запікати в розігрітій духовці за 180 градусів 30 хвилин.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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