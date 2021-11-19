Запіканка як у дитячому садку – приготувати просто, відірватися неможливо

Зазвичай її давали на полудень або перед вечерею. Сирна запіканка з глянсовою і м'якою скоринкою чергувалася із соковитими молочними коржиками.
Готували запіканку в дитячих садках практично завжди, оскільки вважалася стравою корисною та дієтичною.
Ціль – привчити дітей до сиру або ввести його в раціон.
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Прикрашалася або сиропом з води та цукру, або соусом зі сметани та цукру. Щодо родзинок, то в дитсадках та школах їх додавали зрідка, а от для об'ємів обов'язково потрібна була манка.
Авторка рецепта valeriya_my_blog радить брати дрібнозернистий сир, якщо такого немає, то довести його до потрібної консистенції в блендері.
Запіканка як у дитячому садку
Інгредієнти:
- Сир 5% – 550 г
- Молоко – 100 г
- Цукор, манна крупа – по 50 г
- Яйця – 3 шт.
- Сода – 0,5 ч. л.
- Сіль – щіпка
- Вершкове масло
Як приготувати:
- Усі інгредієнти з'єднати і залишити на 20 хвилин для набухання манки.
- У змащену вершковим маслом форму вилити масу та запікати в розігрітій духовці за 180 градусів 30 хвилин.
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