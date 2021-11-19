Запеканка как в детском саду – приготовить просто, оторваться невозможно

Обычно ее давали на полдник или перед ужином. Творожная запеканка с глянцевой и мягкой корочкой чередовалась с сочными молочными коржиками.
Готовили запеканку в детских садах практически всегда, так как считалась блюдом полезным и диетическим.
Цель – приучить детей к творогу ну или таким образом ввести его в рацион.
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Украшалась или сиропом из воды и сахара, или соусом из сметаны и сахара. Что касается изюма, то в детсадах и школах его добавляли редко, а вот для объемов обязательно нужна была манка.
Автор рецепта valeriya_my_blog советует брать мелкозернистый творог, если такого нет, то довести его до нужной консистенции в блендере.
Запеканка как в детском саду
Ингредиенты:
- Творог 5% – 550 г
- Молоко – 100 г
- Сахар, манная крупа – по 50 г
- Яйца – 3 шт.
- Сода – 0,5 ч. л.
- Соль – щепотка
- Сливочное масло
Как приготовить:
- Все ингредиенты соединить и оставить на 20 минут, для набухания манки.
- В смазанную сливочным маслом форму вылить массу и запекать в разогретой духовке при 180 градусах 30 минут.
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