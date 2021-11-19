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Запеканка как в детском саду – приготовить просто, оторваться невозможно

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
19 ноября, 10:29
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Запеканка была обязательной в рационе детей. Давалась с целью научить любить творог, если в чистом виде его отказывались есть. В составе изредка был изюм, но обязательно добавляли манку
Запеканка как в детском саду
Запеканка как в детском саду / Фото: instagram.com/valeriya_my_blog

Обычно ее давали на полдник или перед ужином. Творожная запеканка с глянцевой и мягкой корочкой чередовалась с сочными молочными коржиками.

Готовили запеканку в детских садах практически всегда, так как считалась блюдом полезным и диетическим.

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Цель – приучить детей к творогу ну или таким образом ввести его в рацион.

Украшалась или сиропом из воды и сахара, или соусом из сметаны и сахара. Что касается изюма, то в детсадах и школах его добавляли редко, а вот для объемов обязательно нужна была манка.

Автор рецепта valeriya_my_blog советует брать мелкозернистый творог, если такого нет, то довести его до нужной консистенции в блендере.

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Запеканка как в детском саду

Ингредиенты:

  • Творог 5% – 550 г
  • Молоко – 100 г
  • Сахар, манная крупа – по 50 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Сода – 0,5 ч. л.
  • Соль – щепотка
  • Сливочное масло

Как приготовить:

  1. Все ингредиенты соединить и оставить на 20 минут, для набухания манки.
  2. В смазанную сливочным маслом форму вылить массу и запекать в разогретой духовке при 180 градусах 30 минут.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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