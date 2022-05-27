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Українська кухня – як приготувати гречані вареники із соковитою сирною начинкою

Ірина Маслова
27 травня, 10:35
Гречане борошно запарюється гарячим молоком. Працювати з тістом дещо складно й робити це потрібно виключно руками, без качалки

Продовжуємо знайомитися з дивовижною різноманітністю світу вареників. Якщо поки не куштували, то потіште себе варениками-гігантами гилунами, їх роблять із м'ясом.

Ці замішуються на гречаному борошні. Процес ліплення відрізняється певною складністю, але результат того вартий.

Як приготувати гречані вареники з сиром

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Пропорції для тіста наступні – дві частини гречаного борошна на одну частину гарячого молока.

Фудблогерка verytastynotes радить не забивати тісто борошном, а присипати ним робочу поверхню. Працювати краще руками, відщипуючи тісто.

Гречані вареники із сиром

Гречані вареники з сиром

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Інгредієнти:

  • 1 ск. борошно гречане;
  • 0,5 ск. молоко;
  • дрібка солі.

Начинка:

  • 200 г сир;
  • 2 яйця;
  • дві дрібки солі.

Як приготувати:

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  1. Борошно запарити гарячим молоком, посолити. Замісити доволі липке та ніжне тісто, яке братиметься до рук.
  2. Для начинки сир перетерти через сито, додати яйця, сіль і добре перемішати.
  3. Зліпити вареники руками. Опустити в крутий підсолений окріп. Варити кілька хвилин після випливання. Подавати зі сметаною або вершковим маслом.

І ще один незвичайний рецепт молодої картоплі з маком рекомендуємо спробувати. Про нього ми писали тут.